Polska Policja wydała oświadczenie w odpowiedzi na liczne zapytania mediów i opinii publicznej w sprawie ekstradycji Sebastiana M. do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Policja informuje, że po zatwierdzeniu decyzji sądu najwyższego ZEA przez tamtejszego Ministra Sprawiedliwości, polscy policjanci natychmiast nawiązali kontakt ze służbami ZEA w celu przekazania informacji o konieczności niezwłocznego zatrzymania Sebastiana M.

"W związku z licznymi zapytaniami dziennikarzy i dużym zainteresowaniem opinii publicznej sprawą ekstradycji Sebastiana M. do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, uprzejmie informujemy, że niezwłocznie po zatwierdzeniu decyzji sądu najwyższego ZEA przez Ministra Sprawiedliwości ZEA, polscy policjanci nawiązali kontakt ze służbami ZEA w celu przekazania informacji o konieczności niezwłocznego zatrzymania Sebastiana M." - czytamy.

Konieczne ponowne zatrzymanie Sebastiana M. w ZEA

Policja podkreśla, że Sebastian M. nie przebywał w areszcie służb ZEA w momencie zatwierdzenia decyzji o ekstradycji. Z tego powodu konieczne jest jego ponowne zatrzymanie, zanim procedura ekstradycji zostanie w pełni zrealizowana i mężczyzna zostanie przekazany Polsce.

"Co istotne, Sebastian M. na terenie ZEA nie pozostawał w dyspozycji tamtejszych organów ścigania, stąd konieczność jego ponownego zatrzymania przed wypełnieniem procedury ekstradycji do Polski." - informuje policja.

Szef polskiej policji interweniował w Dubaju

Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Boroń, osobiście rozmawiał z szefem policji w Dubaju podczas Światowego Szczytu Policji. Efektem tej rozmowy była szybka decyzja Ministra Sprawiedliwości ZEA w sprawie ekstradycji Sebastiana M.

"W sprawie Sebastiana M. nadinsp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji, osobiście rozmawiał z szefem Policji w Dubaju podczas Światowego Szczytu Policji. Efektem rozmowy była praktycznie natychmiastowa decyzja ministra sprawiedliwości ZEA." - podaje policja.

Polska czeka na informację o zatrzymaniu Sebastiana M.

Aktualnie polskie organy ścigania czekają na oficjalne potwierdzenie ze strony ZEA o ponownym zatrzymaniu Sebastiana M. Do chwili obecnej takiej informacji Polska nie otrzymała.

"Aktualnie czekamy na informację przedstawiciela ZEA o zatrzymaniu Sebastiana M. Do dzisiaj polskie organy ścigania nie otrzymały informacji od ZEA o zatrzymaniu Sebastiana M." - informuje policja.

Policja gotowa do sprowadzenia Sebastiana M. do Polski

Polska policja zapewnia, że niezwłocznie po otrzymaniu oficjalnej informacji o możliwości przeprowadzenia ekstradycji od polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości lub za pośrednictwem Interpolu, polscy policjanci podejmą wszelkie kroki, aby jak najszybciej sprowadzić Sebastiana M. do Polski i oddać go do dyspozycji prokuratury.

"Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o możliwości przeprowadzenia ekstradycji od polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości albo przesłaniu jej do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kanałem Interpolu, polscy policjanci zrobią wszystko, by jak najszybciej sprowadzić Sebastiana M. do Polski i oddać do dyspozycji prokuratury." - podsumowuje policja.