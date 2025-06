Jaka frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025? Oto oficjalne dane PKW z godz. 12:00 i 17:00

Prawie 29 milionów Polaków ma prawo głosu w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025. Lokale wyborcze są otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Aby oddać głos, pamiętaj zabrać ze sobą dokument tożsamości. Może to być dowód osobisty, paszport lub aplikacja mObywatel. Jeśli posiadasz zaświadczenie o prawie do głosowania, komisja dopisze Cię do spisu wyborców.

Do której godziny można głosować w wyborach prezydenckich 2025? Do której godziny są otwarte lokale wyborcze?

Jak już zostało wspomniane wyżej, lokale wyborcze są otwarte od godziny 7:00 do 21:00. A to oznacza, że można zagłosować do godz. 21:00.

PKW podała dane o frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich na godz. 12:00

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) przedstawiła dane dotyczące frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich według stanu na godzinę 12:00. Najwyższą mobilizację wyborców odnotowano w województwie małopolskim, natomiast najniższą w województwie opolskim. Wśród miast wojewódzkich przoduje Lublin, a najmniej chętnie do urn poszli mieszkańcy Gdańska.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKW, do południa najwyższy odsetek uprawnionych do głosowania wziął udział w wyborach w województwie małopolskim, gdzie frekwencja wyniosła 27,27 proc. Na drugim miejscu pod tym względem uplasowało się województwo podlaskie z wynikiem 26,22 proc., a podium zamyka województwo mazowieckie, gdzie zagłosowało 26,06 proc. wyborców. Najniższą frekwencję na godzinę 12:00 stwierdzono w województwie opolskim – wyniosła ona 21,01 proc.

Szef Państwowej Komisji Wyborczej podkreślił, że we wszystkich szesnastu województwach frekwencja przekroczyła 21 proc., jednocześnie w żadnym z nich nie osiągnęła poziomu 28 proc. Analizując dane z największych miast, najwyższą frekwencję odnotowano w Lublinie (28,92 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się Toruń (27,99 proc.) oraz Bydgoszcz (27,67 proc.).

Z kolei najniższą aktywność wyborczą wśród miast wojewódzkich, choć nadal przekraczającą 20 proc., odnotowano w Gdańsku, gdzie do urn udało się 20,09 proc. uprawnionych. Jak zaznaczył Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW, drugie od końca miasto pod względem frekwencji – Wrocław – miało już wynik o 5 punktów procentowych wyższy, osiągając 25,13 proc. Trzecie miejsce od końca zajęły Katowice z frekwencją na poziomie 25,3 proc.

Dane PKW o frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich na godz. 17:00

PKW podała, że frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 do godziny 17:00 wyniosła 54,91 proc. Dla porównania, w pierwszej turze, która odbyła się 18 maja, do godziny 17:00 zagłosowało 50,69 proc. uprawnionych. W poprzednich wyborach prezydenckich w drugiej turze, czyli 12 lipca 2020 roku o tej samej porze frekwencja wynosiła 52,10 proc. A to oznacza, że obecnie frekwencja jest wyższa niż pięć lat temu.

Według Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), najwyższą frekwencję w trwających wyborach odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie do godziny 17:00 zagłosowało 58,51 proc. uprawnionych. Na drugim miejscu znalazło się województwo małopolskie (1,48 mln, 57,23 proc.), a na trzecim - województwo łódzkie (1 mln, 56,1 proc.). Z kolei województwa z najmniejszą frekwencją to woj. opolskie (0,34 mln wyborców, 48,05 proc.), warmińsko-mazurskie (0,51 mln, 50,77 proc.) i lubuskie (0,37 mln, 51,83 proc.).

Sylwester Marciniak przedstawił także dane dotyczące frekwencji, z których wynika, że do godziny 17:00, niemal we wszystkich miastach wojewódzkich frekwencja przekroczyła 55 proc.

Najwyższą frekwencję odnotowano w następujących miastach:

Warszawa (61,45 proc.),

Poznań (59,41 proc.),

Toruń (59,27 proc.),

Kraków (58,98 proc.),

Wrocław (58,43 proc.).

Z kolei najniższą frekwencję wśród miast wojewódzkich zanotowały:

Gdańsk (54,63 proc.),

Gorzów Wielkopolski (54,9 proc.),

Białystok (55,64 proc.).

Analizując frekwencję w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania, największą aktywność wyborców zaobserwowano w Krynicy Morskiej (powiat nowodworski, województwo pomorskie), gdzie zagłosowało 81,75 proc. uprawnionych. Najmniejszą frekwencję odnotowano w gminie Walce (powiat krasnopolski, województwo opolskie), gdzie do urn poszło jedynie 36,4 proc. wyborców.

Incydenty podczas drugiej tury wyborów prezydenckich 2025

Przewodniczący PKW poinformował również o incydentach odnotowanych podczas wyborów. Stwierdzono 10 przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz 232 wykroczenia. W Białymstoku jeden z członków komisji obwodowej pełnił swoje obowiązki pod wpływem alkoholu.

Niestety, doszło także do tragicznego zdarzenia w Krakowie. Około godziny 12:15, 75-letni mężczyzna, idący oddać głos, zasłabł i upadł na korytarzu przed lokalem wyborczym. Natychmiast udzielono mu pierwszej pomocy, a w lokalu znajdował się również ratownik medyczny, który przyszedł zagłosować. Pomimo tego, mężczyzna zmarł. Komisja wyborcza nie przerwała pracy, a głosowanie przebiegało bez zakłóceń.