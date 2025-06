Wyniki late poll - wybory prezydenckie 2025. Karol Nawrocki - 50,7 proc., Rafał Trzaskowski - 49,3 proc. [AKTUALIZACJA, GODZ. 23:20]

Rafał Trzaskowski otrzymał 49,3 proc. poparcia, a Karol Nawrocki 50,7 proc. głosów - tak wynika z badania late poll pracowni Ipsos przeprowadzonego na zlecenie Telewizji Polsat, TVP i TVN. Różnica wyniku kandydatów w sondażu late poll to 1,4 pkt proc.

Wyniki sondażu late poll bazuje na oficjalnych wynikach z 50 proc. losowo wybranych obwodów głosowania i zawiera uaktualnione wyniki sondażu exit poll, który został opublikowany o godz. 21. Błąd statystyczny w przypadku sondażu late poll wynosi 1 pkt proc.

Wybory prezydenckie 2025. Frekwencja w II turze

Według sondażu late poll frekwencja w II turze wyborów prezydenckich 2025wyniosła 71,7 proc. Wszystko wskazuje na to, że będzie ona rekordowa. W 2020 roku frekwencja w wyborach prezydenckich wyniosła 68,18 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Jak głosowały województwa? Wyniki exit poll

Z sondażu exit poll przeprowadzonego dla TVN24, Polsat News i TVP wynika, że Rafał Trzaskowski zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. Kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał większe poparcie niż Karol Nawrocki w 10 z 16 województw.

Poparcie dla Rafała Trzaskowskiego w poszczególnych województwach (według sondażu exit poll):

Pomorskie – 62,4%

Zachodniopomorskie – 62,0%

Lubuskie – 61,4%

Dolnośląskie – 58,8%

Kujawsko-Pomorskie – 57,5%

Wielkopolskie – 57,4%

Opolskie – 55,7%

Warmińsko-Mazurskie – 55,3%

Śląskie – 51,3%

Mazowieckie – 51,3%

Łódzkie – 49,2%

Małopolskie – 42,0%

Podlaskie – 39,1%

Świętokrzyskie – 38,9%

Lubelskie – 34,3%

Podkarpackie – 28,0%

Wyniki poparcia dla Karola Nawrockiego w poszczególnych województwach (według sondażu exit poll):

Podkarpackie – 72,0%

Lubelskie – 65,7%

Świętokrzyskie – 61,1%

Podlaskie – 60,9%

Małopolskie – 58,0%

Łódzkie – 50,8%

Mazowieckie – 48,7%

Śląskie – 48,7%

Warmińsko-Mazurskie – 44,7%

Opolskie – 44,3%

Wielkopolskie – 42,6%

Kujawsko-Pomorskie – 42,5%

Dolnośląskie – 41,2%

Lubuskie – 38,6%

Zachodniopomorskie – 38,0%

Pomorskie – 37,6%

Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wyników exit poll: Będę waszym prezydentem

— Zwyciężyliśmy, choć myślę, że do języka polskiego i języka polskiej polityki na zawsze wejdzie sformułowanie "na żyletki" — powiedział Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll. — Dokładnie tak, jak mówiłem od samego początku, od kiedy zaczęliśmy prekampanię, mówiłem państwu, że będzie bardzo blisko i że będzie liczył się każdy głos. I chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Polkom i Polakom za każdy oddany na mnie głos - dodał.

— Chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach. Wielkie, wielkie podziękowania. Wielkie podziękowania dla mojej żony. Pozwólcie, że podziękuję też moim dzieciom: Oli i Stasiowi. Wiem, kochani, ile was to kosztowało. Chciałem podziękować mojemu bratu i teściowi, bez was nie dałbym rady — kontynuował Trzaskowski.

— Dziękuję wszystkim kandydatkom i kandydatom, którzy mnie wsparli, pani prof. Senyszyn też. To jest naprawdę szczególny moment w historii Polski. Jestem przekonany, że to pozwoli nam ruszyć do przodu i zająć się przyszłością. Na tym mi bardzo zależało, żeby powiedzieć, że będę łączył i budował. Będę prezydentem wszystkim Polek i Polaków. Będę waszym prezydentem — mówił Trzaskowski.

Karol Nawrocki po ogłoszeniu wyników exit poll: Zwyciężymy i ocalimy Polskę

— Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska i aby monopol władzy złej, która nie dba o finanse publiczne, władzy, która zabiera nam wielkie marzenia i zabiera nam aspiracje. Aby ten monopol się nie domknął, my w nocy musimy zwyciężyć i wiemy, że tak się stanie — powiedział Karol Nawrocki po ogłoszeniu wyników sondażu exit poll.

— To specyficzne wybory. Jedyne takie po 1989 r. I dlatego chcę wam wszystkim podziękować. Z głębi serca chcę bardzo podziękować obywatelkom i obywatelom państwa polskiego i powiedzieć, że udały nam się co najmniej dwie rzeczy przez ostatnie sześć miesięcy. Przede wszystkim nie daliśmy się złamać — dodał Nawrocki.

— Udała nam się jeszcze jedna tak bardzo ważna rzecz, która zostanie z nami na kolejne miesiące i kolejne lata. Udało nam się zjednoczyć cały obóz patriotyczny w Polsce, cały obóz ludzi, którzy chcą Polski normalnej, bez nielegalnych migrantów — kontynuował.

Wyniki wyborów prezydenckich 2025. Co to jest sondaż exit poll?

Sondaż exit poll jest badaniem przeprowadzanym wśród osób wychodzących z lokali wyborczych. Badanie to jest przeprowadzane przez ankieterów, którzy stoją pod losowo wybranymi lokalami wyborczymi w całej Polsce. W ankiecie wyborca udziela odpowiedzi dotyczących miejsca zamieszkania, wieku, płci i preferencji wyborczych.

Na ich podstawie, po zakończeniu ciszy wyborczej, zostają przedstawione procentowe poparcie dla kandydatów w skali całego kraju i frekwencja. Wyniki exit poll są obarczone błędem statystycznym, który sięga 2 punktów procentowych. Nieścisłości wynikają m.in. z błędów przy wypełnianiu kart do głosowania, bądź udzielania odpowiedzi niezgodnych z prawdą.

Wybory prezydenckie 2025. Kiedy wyniki late poll?

Late poll to badanie przeprowadzane w dniu wyborów po zamknięciu obwodowych komisji wyborczych. Dzięki late poll wstępne wyniki wyborów znane są na kilkanaście godzin wcześniej niż oficjalne podane przez Państwową Komisję Wyborczą po zliczeniu głosów ze wszystkich komisji wyborczych.

Dokładna godzina ogłoszenia wyników late poll nie jest znana. Zwykle pojawiają się one kilka godzin po zamknięciu lokali wyborczych. Wyniki sondażu late poll z drugiej tury wyborów prezydenckich w 2020 roku ogłoszono około drugiej w nocy.

Wybory prezydenckich 2025. Kiedy oficjalne wyniki II tury?

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak wyraził nadzieję, że oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich 2025 uda się ogłosić w poniedziałek, 2 czerwca – rano lub popołudniu. Jak podkreślił, podobnie było po pierwszej turze wyborów, której wyniki ogłoszono już 19 maja rano.

Wybory prezydenckie 2025. Kiedy zaprzysiężenie nowego prezydenta?

Zaprzysiężenie nowo wybranego prezydenta Polski odbędzie się 6 sierpnia 2025 roku, czyli w dniu zakończenia kadencji urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy.

Zgodnie z art. 291 Kodeksu wyborczego (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112):

"Zgromadzenie Narodowe zbiera się w dniu objęcia urzędu przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu złożenia przez niego przysięgi, o której mowa w art. 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Oznacza to, że kadencja nowego prezydenta formalnie rozpoczyna się w dniu złożenia przysięgi, co odbywa się podczas uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego – wspólnego posiedzenia Sejmu i Senatu.

Warto dodać, że prezydent w Polsce wybierany jest na 5-letnią kadencję (zakończy się 6 sierpnia 2030 r.) i ponownie może zostać wybrany tylko raz.