Oszuści wykorzystują numery zarejestrowane zazwyczaj poza Europą, co utrudnia ich namierzenie i ukaranie. Koszt takiego połączenia zależy od jego długości, a rachunki mogą sięgać od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. UKE ostrzega, że oszuści stosują też podstępną metodę: imitują dźwięk rozłączenia połączenia. W rzeczywistości rozmowa trwa, dopóki sami nie naciśniemy czerwonej słuchawki, co nabija nam rachunek.

Konkretne numery, których należy unikać

Najskuteczniejszą obroną jest nieodbieranie połączeń z nieznanych numerów. Jeśli jednak taki numer pojawi się na ekranie, przed odbiorem lub oddzwonieniem wpisz go w wyszukiwarkę internetową. Szybko dowiesz się, czy numer jest znany jako oszukańczy.

Oto lista numerów, na które szczególnie należy uważać i unikać oddzwaniania:

Pochodzące z Kuby (cena ok. 7,69 zł brutto za minutę lub więcej): Zaczynające się od 535 XXX XXXX, np. 535 884 2850, 535 265 2902, 534 728 1770;

(cena ok. 7,69 zł brutto za minutę lub więcej): Zaczynające się od np. 535 884 2850, 535 265 2902, 534 728 1770; Podejrzane połączenia (zgłaszane przez internautów jako próby wyłudzenia): Zaczynające się od 247 XXX XXX, np. 247 501 042, 247 553 130, 247 555 013, zaczynające się od 242 XXX XXX , zaczynające się od 225 XXX XXX, zaczynające się od 703 XXX XXX, zaczynające się od 258 XXX XXX , zaczynające się od 998 , zaczynające się od 503 ;

np. 247 501 042, 247 553 130, 247 555 013, zaczynające się od , zaczynające się od zaczynające się od zaczynające się od , zaczynające się od , zaczynające się od ; Numery z Madagaskaru (często próba oszustwa): Zaczynające się od 261 XXX XXXX;

(często próba oszustwa): Zaczynające się od Numery, które mogą próbować wyłudzić dane (zgłaszane przez internautów): 734 818 156, 734 818 190, 734 818 186, 734 818 150.

Padłeś ofiarą oszustwa? Zgłoś to

Jeśli już stałeś się ofiarą przestępstwa telefonicznego lub po prostu otrzymałeś podejrzane połączenie, zgłoś to do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Możesz to zrobić, dzwoniąc na specjalną infolinię pod numerem: 801 900 853 lub 22 534 91 74.