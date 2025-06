Projekt wprowadza zupełnie nową formę opieki nad dziećmi – punkty opieki dziennej. Ta opieka nadal będzie bliska warunkom domowym, ale zaoferuje kluczowe ułatwienia. Jak wyjaśniono w ocenie skutków regulacji, umożliwi to wprowadzenie zastępstw lub zmian dziennego opiekuna w danej lokalizacji bez konieczności wykreślania jednej osoby na rzecz drugiej, co obecnie sprawia problemy. Punkty opieki dziennej będą obowiązkowo wpisywane do rejestru prowadzonego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy będą mogli przeprowadzać wizytacje lokali. Nadzór nad nimi będzie podobny do tego w żłobkach i klubach dziecięcych.

Lider edukacji wczesnodziecięcej

Resort zaproponował również powołanie lidera edukacji wczesnodziecięcej. Jego zadaniem będzie wspieranie podmiotów prowadzących instytucje opieki w realizacji standardów opieki, a także pomoc wójtom, burmistrzom i prezydentom miast w nadzorze nad tymi instytucjami. Współpraca z liderem będzie całkowicie dobrowolna.

Ważne zmiany dla opiekunów

Projekt wprowadza istotne zmiany w wymaganiach dla osób pracujących z dziećmi do lat trzech. Od 1 stycznia 2027 roku wszyscy opiekunowie i dzienni opiekunowie będą musieli ukończyć 30-godzinne szkolenie, które podniesie ich kwalifikacje i umiejętności w zakresie najnowszych zmian w systemie opieki wczesnodziecięcej.

Dodatkowo, opiekunowie w żłobkach i klubach dziecięcych zyskają ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, a także dyrektorzy i kierownicy, będą mieli obowiązek z urzędu występować w obronie opiekuna, gdy ich prawa zostaną naruszone.

Zdrowe żywienie i place zabaw. Nowe standardy dla placówek

Nowe regulacje wprowadzą także zmiany w standardach wyżywienia dzieci, stawiając na zdrowe artykuły spożywcze, bez nadmiaru cukru czy produktów wysoko przetworzonych. Placówki opieki wczesnodziecięcej będą również musiały zapewnić swoim podopiecznym dostęp do placów zabaw. Projekt ustawy trafił już do konsultacji i opiniowania, m.in. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.