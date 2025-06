W piątek wiceminister SZ Henryka Mościcka-Dendys poinformowała, że MSZ podniosło ostrzeżenie przed wyjazdami do Izraela, z poziomu 3, mówiącego tylko o niezbędnych wyjazdach, do poziomu 4, w którym resort odradza wszystkie wyjazdy. Przekazała, że według danych pochodzących z systemu rejestracji obywateli polskich za granicą Odyseusz: w Izraelu przebywa 64 zarejestrowanych obywateli naszego kraju. Jednocześnie podkreśliła, że "w obecnej sytuacji MSZ nie widzi potrzeby" ewakuacji Polaków z Izraela.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych publikujena swojej stronie internetowej pod adreseminformacje i komunikaty dla podróżnych w związku z sytuacją w Izraelu i atakiem na Iran.

MSZ ostrzega: Nie wybierajcie się do Izraela. Możliwe ataki, zamieszki i odwet Iranu

Resort podkreślił w piątek, że odradza wszelkie podróże do Izraela i poinformował, że "w związku z sytuacją bezpieczeństwa w Izraelu" została tymczasowo zamknięta przestrzeń powietrzna, a ruch lotniczy został wstrzymany. MSZ ostrzega, iż również w najbliższych dniach możliwe są utrudnienia w ruchu lotniczym.

Reklama

Polakom, którzy są już w Izraleu MSZ poleca bezwzględne przestrzeganie komunikatów władz lokalnych i sugeruje zainstalowanie na telefonie "aplikacji TZOFAR - Red Alert lub Home Front Command Red Alert informujących o zagrożeniach i atakach rakietowych".

Na terenie całego kraju rozmieszczony jest system alarmowy, ciągły dźwięk syren informuje o ostrzale rakietowym. Funkcję schronu pełnią różne pomieszczenia: mamad – bezpieczne pomieszczenie wewnątrz mieszkania; mamak – odpowiednio zabezpieczona klatka schodowa w budynku; maman – bezpieczne pomieszczenie w budynku użyteczności publicznej; publiczny schron bombowy (podziemny lub naziemny). Do schronu zabrać ze sobą należy: jedzenie, wodę, latarkę, telefon, gaśnicę, kopie ważnych dokumentów, ładowarkę telefoniczną i baterie, ubrania, apteczkę, lekarstwa.

MSZ prosząc o zarejestrowanie się w systemie Odyseusz wskazuje, że dzięki niemu resort będzie mógł się skontaktować z podróżnym w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji. W razie pytań czy wątpliwości, ministerstwo radzi kontakt z ambasadą RP w Tel Awiwie. Dane adresowe i kontaktowe są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/izrael/ambasada.

Reklama

Resort dyplomacji zaznaczył jednak, że w związku z obecną sytuacją bezpieczeństwa w Izraelu oraz zgodnie z instrukcjami Dowództwa Obrony Cywilnej, Wydział Konsularny Ambasady RP w Tel Awiwie jest w piątek nieczynny.

MSZ podkreśliło, że Izrael to państwo zagrożone terroryzmem, a od 8 października 2023 r. na terytorium całego kraju obowiązuje stan wojny w związku z działaniami militarnymi w Strefie Gazy. "Terytorium Izraela narażone jest na ataki rakietowe oraz zamachy terrorystyczne. Bądź szczególnie ostrożny w miejscach, które mogą być celem ataku, np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary. Unikaj zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, bezwzględnie stosuj się do poleceń władz" - apeluje MSZ.

Ostrzega, że w Jerozolimie, Tel Awiwie i innych większych miastach może dochodzić do niepokojów społecznych, w tym demonstracji, zamieszek, starć z siłami porządkowymi i aktów przemocy. A okresowo służby mogą ograniczyć dostęp do niektórych dzielnic i obiektów oraz wprowadzić dodatkowe kontrole bezpieczeństwa dla turystów.

MSZ przypomniało również, że 1 stycznia 2025 r. zmieniły się przepisy regulujące zasady wjazdu na terytorium Izraela - trzeba zarejestrować swój przyjazd i uzyskać elektroniczną zgodę na wjazd ETA-IL (Electronic Travel Authorization).

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników, operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową. Władze w Teheranie uznały uderzenie Izraela za deklarację wojny i wysłały w odwecie w kierunku tego państwa drony. Armia izraelska powiadomiła następnie o przechwytywaniu irańskich dronów poza izraelską przestrzenią powietrzną. Izraelski atak na Iran ostro potępiła Arabia Saudyjska oświadczając, że stanowił on naruszenie prawa międzynarodowego. Podobnie zareagowały inne arabskie państwa Bliskiego Wschodu.