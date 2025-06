Sobota (15 czerwca) to trzeci dzień 62. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Impreza od lat nazywana jest świętem polskiej piosenki. W tym roku po raz pierwszy festiwal odbywa się przez cztery a nie trzy dni.

Podczas festiwalu widzowie przed telewizorami oraz zgromadzeni w amfiteatrze w Opolu mogli posłuchać piosenek z różnych gatunków muzycznych m.in. popu, rocka, alternatywy a nawet hip-hopu. Nie zabrakło recitali i koncertów poświęconych znanym postaciom polskiej sceny muzycznej m.in. Jackowi Cyganowi, Stanisławowi Trzcińskiemu czy grupie Breakout.

Festiwal Opole 2025 w TVP. O której godzinie koncerty? Gdzie oglądać?

Koncerty podczas trzeciego dnia festiwalu w Opolu 2025 będą transmitowane na żywo w TVP. Emisja odbędzie się na antenie TVP1 oraz TVP Polonia. Pierwszy koncert rozpocznie się godz. 20:15. Jedynym wyjątkiem będzie niedzielny koncert (15 czerwca) zatytułowany "Trzy ćwiartki Jacka Cygana", który wystartuje o godz. 19.45.

Trzeci dzień festiwal w Opolu 2025 będzie będzie można również oglądać w sieci a dokładnie na platformie VOD TVP – zarówno na stronie VOD.TVP.PL, jak i w aplikacji mobilnej TVP VOD.

Program Festiwal Opole 2025. Trzeci dzień. Jakie koncerty? Kto wystąpi?

Trzeci dzień festiwalu Opole 2025 to dwa wydarzenia. Pierwszym będzie koncert z przebojami zatytułowany "Zróbmy więc prywatkę...", drugi to KabareTYM. W tym roku będzie on dedykowany zmarłemu satyrykowi Stanisławowi Tymowi.

godz. 20:15 "Zróbmy więc prywatkę…" - To będzie sentymentalna podróż do czasów, gdy polskie piosenki rozbrzmiewały w każdym domu. Koncert przywróci klimat minionych lat, przypominając dźwięki młodości i emocje towarzyszące największym polskim przebojom. Na scenie wystąpią artyści, którzy doskonale odnajdują się w repertuarze tamtych lat.

Zaśpiewają: Budka Suflera, Wojciech Gąssowski, Izabela Trojanowska, Andrzej Rybiński, Papa D, Sławek Uniatowski, Olga Szomańska, Mateusz Ziółko, Anna Wyszkoni, Ania Rusowicz, Maciej Balcar, Ania Iwanek, Filip Lato, Maciej Miecznikowski. Orkiestrą dyrygować będzie Zygmunt Kukla.

godz. 22:05 "KabareTYM" - podczas Kabaretonu na festiwalu w Opolu 2025 wystąpią: Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Zielińska, Jacek Fedorowicz, Artur Andrus, Andrzej Poniedzielski, Wiktor Zborowski, Tomasz Sapryk. Podczas Kabaretonu na festiwalu w Opolu nie zabraknie również kabaretów takich jak: Ani Mru Mru, Paranienormalni, Mumio, Jurki, Chyba, Rewers, Ciach.