Niższe temperatury, duże zachmurzenie i opady deszczu. Prognoza pogody na Boże Ciało 2025

W czwartek (19 czerwca 2025) spodziewamy się dużego zachmurzenia w większości kraju, choć na zachodzie przewidywane są przejaśnienia. Wystąpią przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe są nawet burze. Na południu Małopolski i Podkarpacia suma opadów może osiągnąć do 10 mm.

Reklama

Jakie temperatury w Boże Ciało 2025?

Temperatury maksymalne w Boże Ciało 2025 będą zróżnicowane:

16°C na wybrzeżu,

około 21°C w centrum i na zachodzie,

do 24°C na południu.

Czy będzie wiało w Boże Ciało 2025?

W czwartek wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego, będzie umiarkowany, okresami dość silny. Porywy wiatru mogą osiągnąć:

do 75 km/h na morzu,

do 70 km/h na północnym wschodzie,

do 65 km/h na pozostałym obszarze. W Tatrach wiatr będzie szczególnie silny, z porywami do 80 km/h, co może skutkować alertami IMGW.

Pogoda w nocy z czwartku na piątek

W nocy z czwartku (19 czerwca) na piątek (20 czerwca) przeważać będzie bezchmurne lub niewielkie zachmurzenie. Wyjątek stanowi północ i północny wschód, gdzie zachmurzenie będzie umiarkowane i mogą wystąpić słabe opady deszczu. Minimalne temperatury wyniosą: od 7 do 10°C na większości obszaru, około 5°C w rejonach podgórskich (będzie chłodniej), do 14°C nad morzem (będzie cieplej). Wiatr będzie słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, wiejący z północnego zachodu. W rejonie morza porywy mogą osiągnąć do 60 km/h, a w Tatrach do 80 km/h.