Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to ruchome święto w Kościele katolickim obchodzone w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Upamiętnia ono Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Eucharystii, a także publiczne wyznanie wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Procesje do czterech ołtarzy

Zwyczaj organizowania procesji do czterech ołtarzy, symbolizujących cztery Ewangelie i cztery strony świata, na które jest ona głoszona, wprowadzony został w XV w. w Niemczech. Przy każdym ołtarzu odczytywany jest fragment Ewangelii – przy pierwszym według św. Mateusza o ostatniej wieczerzy, czyli nawiązujący do ustanowienia Eucharystii; przy drugim - fragment Ewangelii wg św. Marka, dotyczący rozmnożenia chleba; przy trzecim - wg św. Łukasza, który opowiada o zaproszonych na ucztę; przy czwartym zaś - wg św. Jana, mówiący o sakramencie zjednoczenia.

Historia obchodów Bożego Ciała

W 1264 roku papież Urban IV ustanowił uroczystość Bożego Ciała jako święto powszechne w Kościele katolickim. Jest to święto nakazane, co oznacza, że wierni są zobowiązani tego dnia do uczestnictwa we mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych.

W Polsce Boże Ciało obchodzone jest od 1320 roku i przyjęło wyjątkowo uroczysty charakter - głównie poprzez procesje z Najświętszym Sakramentem. Wierni przechodzą ulicami miast i wsi, zatrzymując się przy czterech ołtarzach symbolizujących cztery Ewangelie, ale też cztery strony świata i cztery żywioły. To nie tylko okazja do publicznego wyznania wiary, ale też jedno z najbardziej widowiskowych świąt kościelnych.

"Rozpoznać w Eucharystii żywe serce Jezusa”

„Warto właśnie dziś, w Boże Ciało, jeszcze raz przyjąć z wiarą prawdę o obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Warto też dziś, bez lęków i uprzedzeń, otworzyć Mu na nowo swoje serce. I warto jeszcze raz rozpoznać w Eucharystii żywe serce Jezusa” - mówił w homilii w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w gnieźnieńskiej katedrze prymas Polski abp Wojciech Polak.

Dodał, że w wirze współczesnego świata – jak wskazywał w swej encyklice papież Franciszek – „w naszej obsesji na punkcie wolnego czasu, konsumpcji, rozrywki, telefonów komórkowych i mediów społecznościowych, zapominamy o karmieniu naszego życia mocą Eucharystii”.

Prymas o sztucznej inteligencji

Odnosząc się do oczytanej w czwartek Ewangelii, prymas przywołał także słowa papieża Leona XIV, który wskazuje, że „sztuczna inteligencja, biotechnologie, ekonomia danych i media społecznościowe, które zmieniają nasze postrzeganie i doświadczenie życia, powodują, że i my za Dwunastoma zaczynamy często już powtarzać Jezusowi: odpraw ich. Nie wiemy, co z tym wszystkim zrobić. To nie na nasze siły. Wszystko zbyt trudne i skomplikowane. (…) Nie mamy już wiary, że w każdej sytuacji, tak wczoraj, jak i dzisiaj, On jest wciąż naprawdę z nami. On jest z nami obecny. On tu rzeczywiście i prawdziwie jest”.

Procesje w całej Polsce - utrudnienia w ruchu

Uroczystości Bożego Ciała w całej Polsce oznaczają utrudnienia w komunikacji. Dlatego warto zapoznać się z lokalnymi informacjami. W wielu miastach autobusy jeżdżą objazdami. Na przykład w Warszawie centralna procesja Bożego Ciała wyruszy z katedry św. Jana Chrzciciela po godzinie 10:00. Jej uczestnicy przejdą na plac Piłsudskiego. Uroczystości zakończą się ok. godz. 14:00. W tym czasie objazdami pojadą autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503.