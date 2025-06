Boże Ciało 2025 wypada 19 czerwca. To święto obchodzone jest zawsze w czwartek. Wybór tego dnia nie jest przypadkowy. Jest on uzasadniony teologicznie i symbolicznie. Boże Ciało nawiązuje do Wielkiego Czwartku. To wtedy, podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus ustanowił sakrament Eucharystii, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje…".

Boże Ciało obchodzone jest 11 dni po Zielonych Świątkach i 60 dni po Wielkanocy. Tego dnia w kościołach, jak w każdą niedzielę, odbywają się mszę oraz uroczyste procesje do czterech ołtarzy, które symbolizują cztery Ewangelie. Wierni przechodzą w nich ulicami miast oraz wsi a przewodniczy im kapłan, który niesie monstrancję z Najświętszym Sakramentem.

Jak modlić się w Boże Ciało, by jeszcze lepiej i pełniej duchowo przeżyć ten czas? Oto kilka propozycji modlitw.

Modlitwy na Boże Ciało. Jak się modlić w Boże Ciało 2025?

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój mnie.

Modlitwa w Boże Ciało

Boże! któryś nam w cudownym Sakramencie pamiątkę Twej męki zostawił: daj prosimy Cię, abyśmy tak czcili święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, iżbyśmy pożytków z odkupienia naszego nieustannie doznawali. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.

Modlitwa o umocnienie wiary

Jezu, umocnij naszą wiarę w Twoją realną obecność w Eucharystii. Pomóż nam dostrzegać Ciebie w każdym człowieku i w każdym wydarzeniu. Spraw, abyśmy byli Twoimi świadkami w świecie.

Modlitwa dziękczynna w Boże Ciało

Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją obecność w Najświętszym Sakramencie. Dziękuję za Twoją ofiarę i miłość do nas. Obdarz nas łaską wytrwania w wierze i miłości do Ciebie.

Dawne modlitwy na Boże Ciało. Tak się przed laty modlono w Boże Ciało

Modlitwa na Boże Ciało. (ok.1880r)

Opuszczając tę ziemię, najdroższy Panie i Zbawicielu, chciałeś i nadal pozostać między ludźmi cudownym sposobem. W tym celu ustanowiłeś Sakrament miłości, gdzie pod postacią chleba prawdziwe jest Ciało Twoje, a pod postacią wina prawdziwa Krew przenajświętsza Twoja. Niechże Ci, Zbawicielu nasz, za to będą dzięki nieskończone! Oto my nędzni ludzie możemy Cię teraz przyjmować w Komunii świętej ku wielkiemu pocieszeniu naszemu, i możemy modlić się do Ciebie w kościołach naszych, towarzyszyć Ci w procesyach publicznych i wypraszać sobie rozmaite łaski w potrzebach naszych. Wielbić Cię za tyle miłości nie przestane i publicznie przed światem wyznawać, żeś naszym Panem i Bogiem, który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.

Pokłon Panu Bogu w Przenajświętszym Sakramencie utajonemu.

Niech będzie pochwalony Bóg nasz w przenajświętszym Sakramencie utajony, tyle razy, ile jest gwiazd na niebie, iskierek w ogniu, pyłu na ziemi, kropelek w morzu; Ile jest kwiatków na wiosnę, ziarnek w lecie, liścia w jesieni; albowiem godzien tego jest Pan dobrotliwy, prawdziwy Bóg pod postaciami chleba i wina utajony. Pójdźcie pokłońmy się Panu i upadnijmy przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najszczodrobliwszym.

Pójdźcie Aniołowie Pańscy, pójdźcie wszystkie mocy niebieskie, pokłońcie się Panu, i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najmożniejszym, najmocniejszym. Pójdźcie niebiosa i wysokości, pójdź ziemio z górami i pagórkami, pokłońcie się Panu i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie, najchwalebniejszym, najsłodszym. Pójdź słońce i księżycu Pański, pójdźcie gwiazdy niebieskie, pokłońcie się Panu, i upadnijcie w przenajświętszym Sakramencie najjaśniejszym, najmiłościwszym.

Pójdźcie wody na niebie zostające pójdźcie morza i rzeki pokłońcie się Panu i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najhojniejszym. Pójdźcie nocy i dnie, światłości i ciemności, pójdźcie błyskawice, obłoki i nawałności, pokłońcie się Panu w przenajświętszym Sakramencie najhojniejszym, najdziwniejszym. Pójdźcie wszystkie stworzenia w powietrzu, na ziemi i w wodzie żyjące, pokłońcie się Panu, i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najdobrotliwszym.

Pójdźcie synowie ludzcy, pójdźcie córy, pobożne, kapłani i sprawiedliwi, pokłońcie się Panu i upadnijcie przed Bogiem w przenajświętszym Sakramencie najukochańszym. Błogosławiony, niech będzie Bóg ojców naszych i błogosławione Imię Jego po wszystkie wieki w kościele świętym i w przenajświętszym Sakramencie. Amen.

Jak się modlić w Boże Ciało? Modlitwy po procesji

Modlitwa o wytrwanie w wierze

Jezu, Synu Boży, który w Najświętszym Sakramencie jesteś obecny, prosimy Cię, umacniaj naszą wiarę i pomóż nam wytrwać w wierności Tobie do końca życia.

Modlitwa o opiekę

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy za dar Eucharystii i procesję, w której mieliśmy okazję publicznie wyznać naszą wiarę. Prosimy Cię, chroń nas od wszelkiego zła, a Twoja łaska niech nas wspiera w codziennym życiu.

Modlitwa dziękczynna

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar Twojej obecności w Najświętszym Sakramencie. Dziękujemy za błogosławieństwo, które spłynęło na nas podczas tej procesji. Prosimy Cię, nieustannie czuwaj nad nami i prowadź nas drogą wiary.

Dawna modlitwa po procesji

Przyjmij, o Panie, łaskawie tę cześć i uszanowanie, któreś my Ci publicznie oddali. Są one wprawdzie małe co do Twej wielkości i majestatu: ale widzisz, że jesteśmy słabymi ludźmi, przeto przestajesz na naszej choć słabej, lecz dobrej chęci. Nie wypuszczaj nas, Panie! z Twojej opieki, którzy, póki nam życia stanie, wielbić będziemy Imię Twoje i publicznie przed światem wyznawać, że jesteś Panem i Bogiem naszym, który żyjesz i królujesz z Ojcem i z Duchem świętym na wieki wieków. Amen.