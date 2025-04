Czy 3 maja to święto kościelne?

3 maja w Kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Tytuł ten został nadany Maryi w 1656 roku przez króla Jana Kazimierza, który po obronie Jasnej Góry przed Szwedami powierzył kraj jej opiece. W 1962 roku papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski, co potwierdziło jej szczególne miejsce w polskiej duchowości. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została ustanowiona przez papieża Benedykta XV w 1920 roku. Święto to upamiętnia wybór Matki Bożej na patronkę Polski i jest wyrazem wdzięczności za Jej opiekę nad narodem. Obchodzone jest w całym kraju i ma rangę uroczystości liturgicznej.

Czy 3 maja trzeba iść do kościoła?

Mimo że 3 maja jest ważnym świętem kościelnym, nie należy do tzw. świąt nakazanych, czyli takich, w które katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej. Oznacza to, że udział w liturgii tego dnia jest zalecany, ale nie obowiązkowy. Warto jednak pamiętać, że wiele osób decyduje się na uczestnictwo w Mszy Świętej 3 maja, aby uczcić Matkę Bożą Królową Polski i modlić się za ojczyznę.

Czy 3 maja to święto nakazane?

3 maja nie jest świętem nakazanym w Kościele katolickim. Święta nakazane to dni, w które wierni są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej, nawet jeśli nie przypadają w niedzielę. Obecność na liturgii w święta nakazane jest obowiązkiem wynikającym z przykazań kościelnych.

Święta nakazane w 2025 roku

W 2025 roku katolicy w Polsce są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej w następujące dni:​

1 stycznia (środa) – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki;

6 stycznia (poniedziałek) – Uroczystość Objawienia Pańskiego;

20 kwietnia (niedziela) – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc);

1 czerwca (niedziela) – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego;

8 czerwca (niedziela) – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego;

19 czerwca (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało);

15 sierpnia (piątek) – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada (sobota) – Uroczystość Wszystkich Świętych;

25 grudnia (czwartek) – Uroczystość Narodzenia Pańskiego​.

Należy podkreślić, że także każda niedziela traktowana jest w Kościele katolickim jako święto nakazane. Oznacza to, że wierni mają obowiązek uczestnictwa w mszy świętej w każdą niedzielę, jeśli chcą przestrzegać zasad swojej wiary.

3 maja to dzień o podwójnym znaczeniu – jako święto państwowe i kościelne. Choć uczestnictwo we Mszy Świętej tego dnia nie jest obowiązkowe, wielu wiernych decyduje się na udział w liturgii, by uczcić Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski. Kościół zachęca do takiego gestu, podkreślając duchowe znaczenie tego święta dla polskiego narodu.​