Czy w piątek 2 maja można jeść mięso?

Zgodnie z kanonem 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego, katolicy są zobowiązani do powstrzymywania się od spożywania mięsa we wszystkie piątki w roku, chyba że przypada wówczas uroczystość lub biskup diecezjalny udzieli dyspensy. Dyspensa to zwolnienie od obowiązującego przepisu prawa kościelnego, udzielane przez kompetentną władzę kościelną w określonych okolicznościach.​

Dyspensa w piątek 2 maja 2025. Kto będzie mógł jeść mięso?

Decyzja o udzieleniu dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 2 maja 2025 roku została podjęta przez wielu biskupów diecezjalnych w Polsce. Oznacza to, że wierni przebywający na terenie tych diecezji mogą spożywać mięso tego dnia bez obawy o naruszenie przepisów kościelnych. Jednakże, osoby korzystające z dyspensy są zachęcane do podjęcia innej formy pokuty, takiej jak modlitwa, udział w Mszy Świętej czy uczynki miłosierdzia.​

Wierni powinni jednak pamiętać, że dyspensa obowiązuje tylko na terenie diecezji, w której została udzielona. Dlatego osoby podróżujące lub przebywające poza swoją diecezją powinny zapoznać się z decyzjami biskupów miejscowych, aby upewnić się, czy dyspensa obowiązuje również w miejscu ich pobytu.

Decyzję o udzieleniu dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 2 maja 2025 roku wydali: biskupi:

archidiecezji białostockiej;

diecezji bydgoskiej;

archidiecezji częstochowskiej;

diecezji elbląskiej;

archidiecezji gdańskiej;

diecezji gliwickiej;

archidiecezji gnieźnieńskiej;

diecezji kaliskiej;

archidiecezji katowickiej;

diecezji kieleckiej;

diecezji opolskiej;

diecezji płockiej;

archidiecezji poznańskiej;

diecezji rzeszowskiej;

diecezji siedleckiej;

archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej;

archidiecezji warmińskiej;

archidiecezji warszawskiej;

diecezji warszawsko-praskiej;

diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Kościele rzymskokatolickim

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa w piątki jest formą pokuty i przypomnieniem o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Obowiązuje ona wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia, chyba że przypada wówczas uroczystość liturgiczna lub została udzielona dyspensa przez biskupa diecezjalnego.​

Kogo nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?

Z obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zwolnione są osoby:​

poniżej 14. roku życia,

które spożywają posiłki w miejscach, gdzie nie ma możliwości wyboru potraw bezmięsnych,

które są chore lub w podeszłym wieku, jeśli wstrzemięźliwość mogłaby zaszkodzić ich zdrowiu.

Ponadto, jak wspomniano wcześniej, biskup diecezjalny może udzielić dyspensy od tego obowiązku w określonych okolicznościach.

Podsumowując, w piątek 2 maja 2025 roku, w wielu diecezjach w Polsce obowiązuje dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Wierni powinni jednak pamiętać o zaleceniu podjęcia innej formy pokuty oraz sprawdzić, czy dyspensa obowiązuje w miejscu ich aktualnego pobytu.