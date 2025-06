Z prognozy IMGW na najbliższe 10 dni wynika, że od czwartku do piątku można się spodziewać od 17 do nawet 32 st. C. W czwartek i piątek jedynie przelotne opady, ale w czwartek możliwe będą niewielkie burze. W sobotę i w niedzielę bezchmurnie niemal w całym kraju.

Bardzo ciepły długi weekend

W trakcie długiego weekendu najcieplej będzie na zachodzie Polski, w województwach: lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Najchłodniej w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim, nad morzem i w rejonach podgórskich, jednak nadal będzie pogodnie, z temperaturą w okolicach 18-24 st. C.

W czwartek najcieplej na południu Polski. W woj. śląskim i małopolskim termometry wskażą 25 st. C, w woj. lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim 23 st. C, a w rejonach podgórskich 18 st. C. W centrum temperatura wyniesie od 21 do 22 st. C, na Warmii i Mazurach 18 st. C, a nad morzem od 18 do 20 st. C. Możliwy także silny wiatr w porywach do 55-65 km/h w całym kraju, a na północy nawet do 80 km/h. W związku z silnym wiatrem Instytut wydał ostrzeżenie I stopnia dla północnej części Polski.

W piątek nieco chłodniej, od 13 st. C na południowych krańcach kraju, przez 17-20 st. C nad morzem i 18-22 st. C na północnym wschodzie do 24 st. C w woj. dolnośląskim. W sobotę na przeważającej części kraju temperatura wyniesie 24-26 st. C., a na zachodzie nawet 28 st. C. Niezmiennie najchłodniej będzie na północnym wschodzie – około 21-23 st. C, i w rejonach podgórskich – 14 st. C.

Bądźmy gotowi na falę upałów

W niedzielę zacznie się fala upałów, która utrzyma się przez kolejny tydzień. Najcieplej będzie na zachodzie Polski, gdzie termometry wskażą od 31 do 32 st. C, w centrum 29 st. C, a na południu od 26 st. C. w woj. podkarpackim do 30 st. C w woj. śląskim.

W ubiegłym roku temperatura maksymalna w czerwcu wyniosła od 23 st. C nad morzem do 30 st. C na zachodzie i południu kraju, z kolei temperaturę 32 st. C w czerwcu ostatnio zanotowano trzy lata temu – również na zachodnich krańcach Polski. Obecnie od 12 czerwca IMGW zanotował niedobory opadów. Podobnie sytuacja wyglądała w 2024 r.