Termometry wskażą nawet 36 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na czwartek, 3 lipca

Czwartek, 3 lipca, zapowiada się dwojako pod względem pogody w Polsce. Na wschodzie, południu i w centrum kraju utrzyma się upalna i słoneczna aura, przypominająca środę. Należy spodziewać się bezchmurnego nieba z temperaturami w okolicach 33-35 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 36 stopni Celsjusza. Zupełnie inaczej będzie na zachodzie i północy, gdzie prognozujemy więcej chmur, przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza na obszarze od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury. W ciągu dnia strefy opadów i burz, przemieszczające się z zachodu i północnego zachodu, dotrą również do centrum i na południe kraju. Spodziewamy się tam do 10 mm deszczu, a podczas burz nawet do 15 mm. Termometry wskażą od około 20 stopni Celsjusza nad morzem, przez 22-29 stopni Celsjusza na zachodzie, po 30-36 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze Polski.

Czy będzie wiało w czwartek, 3 lipca? Prognoza pogody

W czwartek wiatr będzie słaby i umiarkowany, początkowo południowo-zachodni, stopniowo zmieniający kierunek na północno-zachodni. W zachodniej i północno-zachodniej części kraju możliwe są silniejsze porywy do 55 km/h, a nad morzem do 65 km/h. W czasie burz wiatr może osiągać do 60 km/h, a na południowym zachodzie nawet do 70 km/h.

Prognoza pogody w nocy z czwartku na piątek

W nocy z czwartku (3 lipca) na piątek (4 lipca) największe zachmurzenie i opady prognozowane są na południu i południowym wschodzie, gdzie nadal możliwe są burze z sumą opadów do 15 mm. Na północy i zachodzie kraju niebo zacznie się przejaśniać, a zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Do rana strefa burzowa przesunie się nad południowo-wschodnią część Polski. Temperatura wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez około 13 stopni Celsjusza w centrum, do 16 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Nad samym wybrzeżem spodziewamy się około 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, a w czasie burz silniejszy – w porywach do 65 km/h.