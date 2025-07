Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odniósł się do sytuacji, jaka miała miejsce we wtorek. Obecny w serwisie X model AI Grok wulgarnie obrażał polskich polityków. Wicepremier powiedział, że resort zgłosi do Komisji Europejskiej możliwe naruszenie prawa przez Groka. Zaznaczył również, że rozważa "wyłączenie serwisu X w Polsce".