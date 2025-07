Przelotne, okresowe opady deszczu. W których rejonach? Prognoza pogody na czwartek, 17 lipca

W czwartek, 17 lipca 2025 roku, Polska znajdzie się pod wpływem zachmurzonego nieba, jednak z licznymi okresami, w których będzie się przejaśniać. Mieszkańcy wybrzeża mogą liczyć na znacznie więcej słońca i rozpogodzeń. Przez cały dzień należy spodziewać się przelotnych, okresowych opadów deszczu. W centrum i na południu kraju opady mogą być bardziej obfite, a ich suma może lokalnie wynieść do 30 litrów na metr kwadratowy. Możliwe jest również występowanie burz, którym towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru. W wyższych partiach Tatr, na wysokościach przekraczających 2000 m n.p.m., prognozuje się opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, co może spowodować wzrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Reklama

Prognoza pogody. Jaka temperatura w czwartek, 17 lipca?

Temperatura w czwartek w ciągu dnia będzie zróżnicowana: najchłodniej, około 14 stopni Celsjusza, będzie w rejonach podgórskich (zwłaszcza na Podkarpaciu). W centrum i na wschodzie kraju słupki rtęci wskażą od 19 do 21 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, nad morzem oraz w północnej części kraju, gdzie temperatury osiągną od 22 do 24 stopni Celsjusza. Wiać będzie przeważnie z umiarkowaną siłą z kierunków północno-zachodnich. Należy jednak zachować ostrożność w górach i w czasie burz, gdzie wiatr w porywach może osiągać prędkość do 65 km/h.

Jaka pogoda w nocy z czwartku na piątek? Prognoza pogody

Nocą z czwartku (17 lipca) na piątek (18 lipca) niebo będzie w dalszym ciągu w większości zachmurzone, choć pojawią się też przejaśnienia. Głównie we wschodniej Polsce mogą występować miejscowe, przelotne opady deszczu. Jeśli w ciągu dnia występowały burze, w nocy będą one stopniowo zanikać. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 16 stopni Celsjusza w większości kraju, a na terenach podgórskich spadnie do około 9 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie i będzie przeważnie słaby, wiejący z kierunków zachodnich. Jedynie na wschodzie chwilami może być umiarkowany.