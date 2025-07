W czwartek późnym wieczorem rowerzysta natrafił na płonące ciało młodego mężczyzny na drodze w Lasopolu, w powiecie grójeckim. To makabryczne odkrycie natychmiast wywołało śledztwo prowadzone przez grójecką policję pod nadzorem prokuratora rejonowego. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF MAXX, Przemysław Mzyk, w związku ze sprawą zatrzymano 60-letniego duchownego. Agata Sławińska z grójeckiej policji potwierdziła zatrzymanie mężczyzny, który może mieć związek ze sprawą. Według nieoficjalnych informacji, do zatrzymania doszło na plebanii w powiecie piaseczyńskim, a w akcji brali udział antyterroryści z Radomia. Reporter RMF FM, Krzysztof Zasada, ustalił, że zatrzymany to proboszcz parafii na terenie gminy Tarczyn, a ofiara to młody, prawdopodobnie bezdomny mężczyzna.

Początek śledztwa

Śledztwo znajduje się na wstępnym etapie. Policjanci i prokuratura prowadzą szczegółowe przeszukania plebanii, na której zatrzymano duchownego. Zatrzymany spędzi w policyjnej izbie zatrzymań najbliższe kilkadziesiąt godzin. W tym czasie śledczy zdecydują, czy postawią proboszczowi zarzuty, czy wypuszczą go w charakterze świadka.

Kluczowe dla śledztwa będą również ustalenia biegłych medyków po sekcji zwłok. Funkcjonariusze wpadli na trop księdza po ustaleniu użytkownika samochodu, który odjechał z miejsca zdarzenia, gdy pojawili się tam funkcjonariusze. Na miejscu zbrodni znaleziono także przedmioty, które mogły służyć do popełnienia przestępstwa, co nie wyklucza, że jest to narzędzie zbrodni.