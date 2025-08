Syreny alarmowe 1 sierpnia. Dlaczego dzisiaj wyją syreny w Polsce?

Wielu osobom dźwięk syren kojarzy się z zagrożeniem, ale 1 sierpnia pełnią one wyłącznie funkcję symbolicznego upamiętnienia. Syreny uruchamiane są co roku, aby uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

"Godzina W" to moment, w którym 1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. Dokładnie o godzinie 17:00 oddziały Armii Krajowej rozpoczęły walkę o wyzwolenie Warszawy spod niemieckiej okupacji.

Powstanie trwało 63 dni i pozostaje symbolem odwagi, poświęcenia i dążenia do wolności. Dlatego właśnie syreny alarmowe 1 sierpnia przypominają nam o bohaterach tamtych dni.

Warto zaznaczyć, że o godzinie 17:00 w Warszawie zostaną również uruchomione kościelne dzwony. Zaapelowali o to przedstawiciele archidiecezji warszawskiej. Do ich apelu przyłączyła się także diecezja warszawsko-praska.

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 81 lat od "Godziny W"

W 2025 roku mija dokładnie 81 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Ten zbrojny zryw przeciwko niemieckiej okupacji rozpoczął się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00, znanej odtąd jako "Godzina W".

Do walk stanęło około 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, wspieranych przez mieszkańców Warszawy. Celem było wyzwolenie stolicy przed nadejściem Armii Czerwonej. Mimo heroizmu powstańców, po 63 dniach ciężkich walk, 2 października 1944 roku, oddziały AK musiały się poddać.

"W powstaniu poległo około 16000 powstańców i około 150000 ludności cywilnej. Tysiące osób zostało rannych. Około 650000 ludności cywilnej zostało wywiezione z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie a stamtąd 150000 do przymusowej pracy w Niemczech a 50000 do obozów koncentracyjnych" – podaje Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.

"Mimo ogromnej przewagi militarnej, wojska niemieckie poniosły ogromne, blisko 50% straty: 10000 poległych, 7000 zaginionych, 9000 rannych. Powstanie było przez nich porównywane z bitwą o Stalingrad" – czytamy na stronie Stowarzyszenia.

Co oznaczają sygnały alarmowe? Rodzaje sygnałów w Polsce

Przy tej okazji warto wspomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyróżnia się trzy sygnały alarmowe: