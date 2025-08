Spore zachmurzenie i burze. Tutaj przydadzą się parasole. Prognoza pogody na środę, 6 sierpnia

Przez większą część środy, 6 sierpnia 2025 roku, w Polsce dominować będzie umiarkowane i silne zachmurzenie, które wieczorem zacznie się stopniowo przerzedzać. Na północy kraju oraz na południowym wschodzie można spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a nad morzem możliwe są nawet burze, z sumą opadów do 10 mm.

Prognoza pogody na 6 sierpnia. Jaka będzie temperatura?

W środę, 6 sierpnia 2025 roku, maksymalna temperatura wyniesie od 18 do 22 stopni Celsjusza, jednak w rejonach podgórskich będzie chłodniej, około 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie głównie słaby lub umiarkowany, ale czasami porywisty. Na wybrzeżu jego prędkość może sięgnąć 50 km/h, w porywach nawet do 75 km/h. W Sudetach na dużych wysokościach porywy mogą osiągnąć 55 km/h. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich i północno-zachodnich.

Jaka pogoda w nocy ze środy na czwartek? Prognoza pogody

Noc ze środy (6 sierpnia) na czwartek (7 sierpnia) przyniesie niewielkie zachmurzenie na południu Polski, a na północy będzie ono niewielkie lub umiarkowane. Przelotne deszcze wciąż będą możliwe, szczególnie na wybrzeżu. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 12 stopni Celsjusza. Nad morzem będzie cieplej, bo od 14 do 16 stopni Celsjusza, a najchłodniej w rejonach podgórskich, gdzie temperatura spadnie do 5-8 stopni Celsjusza. Wiatr pozostanie słaby lub umiarkowany, z porywami do 60 km/h na wybrzeżu, wiejący z południowego zachodu i zachodu.