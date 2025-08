Jadwiga Morawiecka, mama Mateusza Morawieckiego i żona zmarłego w 2019 roku Kornela Morawieckiego, odeszła w wieku 95 lat. Informację o jej śmierci w mediach społecznościowych zamieścił były premier.

Mateusz Morawiecki o śmierci mamy. Dziękuje za słowa wsparcia

We wtorek Mateusz Morawiecki zamieścił kolejny wpis, w którym podziękował za wsparcie. Z całego serca dziękuję za wszystkie kondolencje, słowa otuchy i ciepłe wspomnienia po odejściu mojej ukochanej Mamy - napisał były premier.

Mateusz Morawiecki wspomina o testamencie mamy. "Muszę i chcę wypełnić"

Dziękuję wszystkim, bez wyjątku, za współczucie, solidarność i zrozumienie. Mama uczyła mnie, że wolna i solidarna Polska to nie abstrakcja – to wspólnota serc, wartości i odpowiedzialności. Jej żarliwa wiara nie jest dziś dla mnie i dla ludzi, którzy ją poznali, jedynie wspomnieniem. One stały się testamentem, który muszę i chcę wypełnić - czytamy w jego wpisie.

W swoim wpisie Mateusz Morawiecki dodał, że: "odchodzi od nas pokolenie, które w najtrudniejszych czasach postępowało tak, jak trzeba". Pokolenie, które wierzyło w lepszy świat, w niepodległą Rzeczpospolitą, w solidarność między pokoleniami. Wierzyło w sens poświęcenia i sens miłości. Uczmy się od nich, chłońmy ich dziedzictwo, nie zatraćmy ich wiary, nie zatraćmy - napisał. Dziękuję raz jeszcze. Za każdy gest, za każde dobre słowo. Mama się uśmiecha- dodał.

Mateusz Morawiecki podał również datę i szczegóły dotyczące pogrzebu mamy. Ostatnie Pożegnanie naszej Mamy, Jadwigi Morawieckiej, odbędzie się w sobotę, 9 sierpnia 2025 roku we Wrocławiu. Rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 13.00 w Kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku, ul. św. Jadwigi 1, w pobliżu Ostrowa Tumskiego - poinformował.

Po Mszy Świętej zmarła zostanie odprowadzona do grobu. Ta część ceremonii rozpocznie się o godz. 15.00 od bramy głównej Cmentarza Osobowickiego.