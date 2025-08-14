Prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie

Akt mianowania na stopień generała broni Wojska Polskiego wręczony został generałowi dywizji Maciejowi Kliszowi – Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

Reklama

Kolejnych trzech oficerów otrzymało akty mianowania na stopień generała dywizji Wojska Polskiego. Są to: generał brygady Mirosław Polakow – Zastępca Szefa Sztabu Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) Sojuszniczego Dowództwa Operacyjnego (ACO), generał brygady Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, oraz generał brygady Krzysztof Zielski – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Z kolei akt mianowania na stopień generała brygady Wojska Polskiego otrzymali: pułkownik Norbert Chojnacki – Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Mariusz Kubarek – Zastępca Dyrektora Centrum Operacyjnego MON, pułkownik Mieczysław Malec – Szef Pionu Operacyjnego ds. NATO – Zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, oraz pułkownik Wacław Samocik – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej.

Prezydent zwrócił się do żołnierzy

Reklama

Uroczystość odbyła się w Belwederze w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Prezydent podkreślił, że to święto każdego polskiego żołnierza, ale także "całej naszej narodowej wspólnoty, całego polskiego narodu, który staje dzisiaj i jutro we wdzięczności dla polskich żołnierzy i polskich oficerów”.

Tych nominacji bardzo panom generałom gratuluję - są one dowodem tego, jaką niesiecie wartość dla naszej ukochanej ojczyzny - zwrócił się Nawrocki do oficerów, zaznaczając, że są oni żołnierzami doświadczonymi i odważnymi.

Podkreślił, że przyjmują oni "nominacje w czasie, kiedy na całym świecie jest niespokojnie. W czasie, w którym dochodzi do pewnego przetasowania, zmiany potencjału sił na całej arenie międzynarodowej, geopolitycznej.