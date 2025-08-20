Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpoczął się w poniedziałek (18 sierpnia). Jak co roku impreza odbywa się w Operze Leśnej w Sopocie. Organizatorem festiwalu jest stacja TVN.

Festiwal Top of the Top Sopot Festival 2025 w Sopocie tradycyjnie trwa cztery dni. Dziś w środę (20 sierpnia) odbędzie się trzeci dzień tej muzycznej imprezy. Podobnie, jak pierwszego i drugiego dnia festiwalu widzowie zgromadzeni w Operze Leśnej i przed telewizorami mogą spodziewać się występów gwiazd. Kto wystąpi trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025? Jakie gwiazdy pojawią się na scenie w Operze Leśnej?

Top of the Top Sopot Festival 2025. Trzeci dzień. Kto wystąpi?

Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 odbędzie się w środę (20 sierpnia). Tego dnia będzie można zobaczyć i usłyszeć koncert zatytułowany "Słowa mają moc". Wśród gwiazd, które wystąpią na scenie w Operze Leśnej będą m.in.:

Kult,

Enej,

Andrzej Piaseczny,

Natalia Szroeder,

Patrycja Markowska,

Ewa Bem,

Grubson,

Ralph Kaminski,

LemON,

Raz Dwa Trzy,

Golden Life,

Grzegorz Kupczyk (ex-Turbo) z zespołem NZB,

Wiktoria Kida & Księga Żywiołów,

Emo.

Top of the Top Sopot Festival 2025. Trzeci dzień. Kiedy i gdzie transmisja?

Transmisja trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się 20 sierpnia o godz. 19:30. Będzie go można oglądać na kanale TVN i w serwisie Player. Koncert "Słowa mają moc" poprowadzą Marcin Prokop, Dorota Wellman, Izabella Krzan oraz Jan Pirowski.

Top of the Top Sopot Festival 2025. Harmonogram - cały festiwal

Top of the Top Sopot Festival 2025 trwa w tym roku cztery dni. Rozpocznie się w poniedziałek (18 sierpnia) a skończy w czwartek (21 sierpnia). Oto harmonogram całego Top of the Top Sopot Festival 2025.

18.08 - "Gorączka Sopockiej Nocy" - Dorota Wellman, Marcin Prokop, Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz

19.08 - "Otwarta Scena" i "Bursztynowy Słowik" - Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Olivier Janiak

20.08 - "Słowa Mają Moc" - Dorota Wellman, Marcin Prokop, Izabella Krzan, Jan Pirowski

21.08 - "Orkiestra Mistrzom" i "Raporkiestra" - Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor, Mateusz Hładki