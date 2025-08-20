Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpoczął się w poniedziałek (18 sierpnia). Jak co roku impreza odbywa się w Operze Leśnej w Sopocie. Organizatorem festiwalu jest stacja TVN.
Festiwal Top of the Top Sopot Festival 2025 w Sopocie tradycyjnie trwa cztery dni. Dziś w środę (20 sierpnia) odbędzie się trzeci dzień tej muzycznej imprezy. Podobnie, jak pierwszego i drugiego dnia festiwalu widzowie zgromadzeni w Operze Leśnej i przed telewizorami mogą spodziewać się występów gwiazd. Kto wystąpi trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025? Jakie gwiazdy pojawią się na scenie w Operze Leśnej?
Top of the Top Sopot Festival 2025. Trzeci dzień. Kto wystąpi?
Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 odbędzie się w środę (20 sierpnia). Tego dnia będzie można zobaczyć i usłyszeć koncert zatytułowany "Słowa mają moc". Wśród gwiazd, które wystąpią na scenie w Operze Leśnej będą m.in.:
- Kult,
- Enej,
- Andrzej Piaseczny,
- Natalia Szroeder,
- Patrycja Markowska,
- Ewa Bem,
- Grubson,
- Ralph Kaminski,
- LemON,
- Raz Dwa Trzy,
- Golden Life,
- Grzegorz Kupczyk (ex-Turbo) z zespołem NZB,
- Wiktoria Kida & Księga Żywiołów,
- Emo.
Top of the Top Sopot Festival 2025. Trzeci dzień. Kiedy i gdzie transmisja?
Transmisja trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się 20 sierpnia o godz. 19:30. Będzie go można oglądać na kanale TVN i w serwisie Player. Koncert "Słowa mają moc" poprowadzą Marcin Prokop, Dorota Wellman, Izabella Krzan oraz Jan Pirowski.
Top of the Top Sopot Festival 2025. Harmonogram - cały festiwal
Top of the Top Sopot Festival 2025 trwa w tym roku cztery dni. Rozpocznie się w poniedziałek (18 sierpnia) a skończy w czwartek (21 sierpnia). Oto harmonogram całego Top of the Top Sopot Festival 2025.
18.08 - "Gorączka Sopockiej Nocy" - Dorota Wellman, Marcin Prokop, Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz
19.08 - "Otwarta Scena" i "Bursztynowy Słowik" - Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Olivier Janiak
20.08 - "Słowa Mają Moc" - Dorota Wellman, Marcin Prokop, Izabella Krzan, Jan Pirowski
21.08 - "Orkiestra Mistrzom" i "Raporkiestra" - Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor, Mateusz Hładki
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję