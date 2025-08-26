Tajemnicza budowla Rosjan przy polskiej granicy. Niepokojące zdjęcia satelitarne

Pierwsze sygnały o budowie pojawiły się w 2023 roku, gdy specjaliści analizujący ogólnodostępne dane zauważyli w lesie nietypowy układ sześciu kręgów o średnicy około 1,6 kilometra. Kolejne zdjęcia satelitarne ujawniły szybki postęp prac, a także rozbudowę infrastruktury drogowej w rejonie inwestycji.

Układ konstrukcji od razu zwrócił uwagę analityków, ponieważ nie przypomina znanych instalacji radarowych ani klasycznych baz wojskowych. Brakuje tam fundamentów pod większe budynki, a całość skoncentrowana jest wokół centralnego punktu. Teren jest obecnie otoczony murem, a dostęp do niego jest zabezpieczony.

Tajemniczy obiekt przy granicy z Polską. Eksperci mówią wprost o planach Rosjan

Eksperci sugerują, że budowla przypomina CDAA (Circularly Disposed Antenna Array), czyli rozległą sieć anten ułożonych koncentrycznie wokół głównej instalacji. Każdy z pierścieni odpowiada za inne pasmo częstotliwości, co umożliwia precyzyjne namierzanie i przechwytywanie źródeł sygnałów radiowych.

"Bild" podkreśla, że podobne rozwiązania stosowano już w okresie zimnej wojny. Służyły one zarówno do inwigilacji, jak i do celów komunikacyjnych. "Niedaleko od nowej instalacji znajduje się baza rosyjskiej marynarki wojennej" – informuje "Bild".

Analitycy uważają, że powstający kompleks może być jednym z największych systemów nasłuchowych w regionie. Jego zasięg szacuje się na około 7 tys. km, co oznacza możliwość przechwytywania komunikacji wojskowej w znacznej części Europy.

Doniesienia o głowicach atomowych przy polskiej granicy. Analitycy nie mają wątpliwości

Ujawnione informacje po raz kolejny potwierdzają znaczenie obwodu królewieckiego dla Rosji. Analitycy podkreślają, że w rosyjskiej enklawie rozmieszczane są wojska rakietowe, a także głowice atomowe. W ostatnich miesiącach pojawiły się również doniesienia o zakłócaniu sygnału GPS w północnej Polsce oraz państwach bałtyckich. Według badań Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, za zjawisko to na masową skalę odpowiada Rosja. Kreml ma także wykorzystywać rozbudowane systemy wywiadu radiolokacyjnego do monitorowania aktywności w regionie Bałtyku.