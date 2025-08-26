Premier Czech ostrzega przed wojną z Rosją. "W ciągu kilku lat"

Szef czeskiego rządu podkreślił, że zagrożenie ze strony Moskwy nie ogranicza się jedynie do wschodnich regionów Ukrainy. Jego zdaniem Europa musi mieć świadomość ambicji Kremla i działać w sposób zdecydowany, aby zapobiec kolejnym atakom ze strony Rosji.

– Nawet gdyby udało się teraz osiągnąć jakiś rodzaj rozejmu, czego bez wątpienia wszyscy pragniemy, to jeśli nie podejmiemy właściwych kroków, Rosja będzie gotowa do dalszej ekspansji w ciągu kilku lat – powiedział premier Czech Petr Fiala.

Według Fiali Ukraina potrzebuje trwałych gwarancji bezpieczeństwa, a ich nieodzownym fundamentem jest silna i dobrze wyposażona armia. Premier Czech zaznaczył, że jedyną odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji jest konsekwentne odstraszanie i wzmacnianie odporności obronnej.

Premier Czech: Rosyjskie ambicje sięgają dalej niż granice Donbasu

Fiala przypomniał, że Czechy – biorąc pod uwagę wielkość kraju i potencjał gospodarczy – od dawna należą do liderów w zakresie wojskowego i cywilnego wsparcia Ukrainy. Dodał również, że Praga przygotowuje się do powojennej odbudowy tego kraju.

Czeski premier podsumował, że Europa nie może pozwolić sobie na złudne poczucie bezpieczeństwa, nawet jeśli konflikt na Ukrainie chwilowo przycichnie. – Musimy działać z przekonaniem, że rosyjskie ambicje sięgają dalej niż granice Donbasu – podkreślił.

Negocjacje pokojowe trwają. Zełenski: Ukraina rozmawia z USA

W kontekście przyszłości wojny w Ukrainie głos zabrał także prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu dojdzie do serii spotkań ukraińskich władz z amerykańskimi przedstawicielami w sprawie możliwości ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją.

– W poniedziałek strona ukraińska spotka się z wysłannikiem USA Keithem Kelloggiem. Dziś odbędzie się spotkanie z Kelloggiem w ramach kontynuacji tego tematu, w kontekście przygotowań do ewentualnego przyszłego spotkania ze stroną rosyjską. Pod koniec tygodnia odbędzie się spotkanie ukraińskiego zespołu z zespołem amerykańskim – poinformował Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoere w Kijowie.