Spore zachmurzenie i opady deszczu. Prognoza pogody na środę, 27 sierpnia

W środę, 27 sierpnia 2025 roku, w ciągu dnia, w całym kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane lub duże, z wyjątkiem południa, gdzie będzie więcej słońca. Na zachodzie możliwe są słabe opady deszczu.

Reklama

Jaka temperatura w środę, 27 sierpnia?

W środę, 27 sierpnia 2025 roku, termometry pokażą od 19 stopni Celsjusza na Mazurach, Suwalszczyźnie i w Karpatach, przez 23-25 stopni Celsjusza w centrum i na południu, aż do 29 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie przeważnie słaby lub umiarkowany, ale w rejonach podgórskich Karpat chwilami silniejszy. Na szczytach Sudetów porywy osiągną 65 km/h. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych.

Jaka pogoda w nocy? Oto prognoza pogody

Noc ze środy (27 sierpnia) na czwartek (28 sierpnia) początkowo będzie pogodna, z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. W drugiej połowie nocy na zachodzie chmur przybędzie, co może przynieść przelotne opady deszczu, a na krańcach zachodnich również burze. Temperatury wyniosą od 10 stopni Celsjusza w Karpatach, przez około 14 stopni Celsjusza w centrum, do 17 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, z kierunków południowo-wschodnich. W rejonach podgórskich Sudetów nad ranem porywy osiągną 55 km/h, wysoko w Sudetach nawet 90 km/h, a w Tatrach 60 km/h.