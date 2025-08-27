Były minister zdrowia Adam Niedzielski trafił do Wojewódzkiego Szpitala w Siedlcach. Jak ustaliło RMF FM, były szef resortu zdrowia został pobity. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Dyrektor medyczny lecznicy potwierdził RMF FM, że Adam Niedzielski przebywa w szpitalu. Do incydentu doszło po południu. Niedzielski, który był ministrem zdrowia w latach 2020-2023, odniósł obrażenia, ale jego życiu nic nie zagraża.
