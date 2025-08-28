Poczynając od piątku, von der Leyen odwiedzi siedem państw: Estonię, Litwę, Finlandię, Łotwę, Polskę, Bułgarię i Rumunię. Jej wizyta podkreśli wsparcie UE dla państw członkowskich, które stoją przed wyzwaniami związanymi z graniczeniem z Rosją lub Białorusią. Będzie również rozmawiać z liderami rządów i wojskowymi na temat bezpieczeństwa i obronności Europy- ogłosiła rzeczniczka KE Arianna Podesta.

Jak dodała, w niedzielę von der Leyen odwiedzi Polskę, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Razem udadzą się na granicę z Białorusią, aby obserwować działania mające na celu monitorowanie i ochronę wschodniej granicy - zaznaczyła. Tego samego dnia von der Leyen uda się do Bułgarii.

Rosja zaatakowała placówkę UE

Kreml nie cofnie się przed niczym, nawet atakiem na Unię - oświadczyła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen po rosyjskim ataku na Kijów, który uszkodził przedstawicielstwo UE. Wkrótce przedstawimy 19. pakiet sankcji, jednocześnie kontynuujemy prace nad zamrożonymi aktywami - dodała.

Wczorajszy atak miał miejsce w pobliżu misji dyplomatycznej, przedstawicielstwa naszej Unii. Dwa pociski uderzyły w odległości 50 metrów od Delegatury w ciągu 20 sekund - powiedziała von der Leyen. Podkreśliła, że Rosja robi wszystko, aby "terroryzować Ukrainę, bezmyślnie zabijając cywilów, mężczyzn, kobiety i dzieci, a nawet atakując Unię Europejską".

Nowe sankcje dla Rosji

Dlatego - jak zadeklarowała - Unia utrzyma presję na Rosję poprzez sankcje. Wkrótce przedstawimy nasz 19. pakiet surowych sankcji i jednocześnie kontynuujemy prace nad zamrożonymi rosyjskimi aktywami, aby wesprzeć obronę i odbudowę Ukrainy. Oczywiście zapewniamy silne, niezachwiane wsparcie Ukrainie, naszemu sąsiadowi, partnerowi, przyjacielowi i przyszłemu członkowi - zapowiedziała przewodnicząca KE.