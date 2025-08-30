Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" będzie miała swój finał właśnie w Grudziądzu. Co roku w każdą sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast gościli gwiazdy polskiej sceny muzycznej i bawili się w rytm ich przebojów. Koncerty emitowane były w TVP a widzowie stacji mogli obejrzeć transmisję na żywo.

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2025 roku wystartowało w Zakopanem. Na trasie były miasta takie jak Elbląg, Giżycko, Mrozy oraz Tarnów. Ostatni przystanek to Grudziądz a dokładnie scena, która znajdzie się na Błoniach Nadwiślańskich.

Lato z Radiem i TVP w Grudziądzu. Kto wystąpi 30 sierpnia?

Koncert "Lato z Radiem i TVP", który odbędzie się w Grudziądzu, zgromadzi na scenie wiele gwiazd polskiej muzyki. Nie zabraknie znanych przebojów i dobrej zabawy. Wśród tych, którzy wystąpią są m.in.:

Dominik Dudek

Halina Mlynkova

grupa BEMY

Ania Wyszkoni

Perfect

Łukasz Drapała

Formacja Nieżywych Schabuff

Organek

Urszula

IRA.

Gospodarzami koncertu w Grudziądzu będą Marta Surnik, Ula Kaczyńska, Jovan Jakimowicz oraz Grzegorz Dobek.

Lato z Radiem 2025 w Grudziądzu. O której i gdzie emisja koncertu?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Grudziądzu rozpocznie się o godz. 20:00. Transmisję z koncertu będzie można zobaczyć na antenie TVP2. Wydarzenie będzie można także śledzić online na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Transmisja także wystartuje o godz. 20:00.