Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w komunikacie opublikowanym w serwisie X, że ze względu na zakończenie uderzeń rakietowych rosyjskiego lotnictwa na terytorium Ukrainy, operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa zostało zakończone, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

"Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - podano w komunikacie.

Polska poderwała myśliwce po ataku Rosji na Ukrainę

We wcześniejszej informacji, opublikowanej w sobotę nad ranem, przekazano, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowano. Podjęte kroki miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami.

Dowództwo Operacyjne RSZ po zakończeniu działań podziękowało sojusznikom.

"Dziękujemy za wsparcie NATO, NATO AIRCOM, siłom powietrznym Królestwa Szwecji, których myśliwce JAS 39 Gripen, stacjonujące w Malborku pomagały dzisiejszej nocy zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie, a także Królewskim Australijskim Siłom Powietrznym, których samolot wczesnego ostrzegania i dowodzenia E-7 wspierał działania nad terytorium RP" - podkreślono w komunikacie.

Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji.

Rosyjskie drony spadły na Ukrainę. Eksplozje w kilku miastach

Rosja dokonała w nocy z piątku na sobotę zmasowanego ataku na obwód dnipropietrowski - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Serhij Lysak. Atakowany był też obwód zaporoski.

"Były eksplozje. Atakowane są Dnipro i Pawłograd" - napisał Lysak apelując do mieszkańców aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.

Gubernator położonego dalej na południe obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow również poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. Opublikował też na Telegramie zdjęcie palącego się domu w stolicy obwodu - Zaporożu.