Nawet 26 stopni Celsjusza. Prognoza pogody na poniedziałek, 8 września

W poniedziałek, 8 września 2025 roku, czeka nas generalnie pogodna aura, choć na zachodzie kraju prognozowany jest wzrost zachmurzenia, które może przynieść przelotne i słabe opady deszczu. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 23-24 stopni Celsjusza na północy do 25-26 stopni Celsjusza na południu i w centrum. Wiatr będzie wiał z kierunku południowo-wschodniego, będzie słaby i umiarkowany.

Reklama

Rano

Początek dnia będzie chłodny i bezdeszczowy. Temperatura wyniesie około 14 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna będzie taka sama. Wiatr będzie bardzo łagodny, wiejąc z prędkością 3 km/h. Nie ma szans na opady deszczu.

W południe

W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 25 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą również na poziomie 25 stopni Celsjusza. Wzrośnie wilgotność, osiągając około 47 proc. Wiatr pozostanie lekki, z prędkością 4 km/h.

Wieczorem

Wieczór zapowiada się najcieplejszy. Temperatura osiągnie 26 stopni Celsjusza. Podobnie jak rano, nie ma ryzyka deszczu. Wiatr nieco przyspieszy, osiągając 8 km/h.