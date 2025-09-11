Odszedł Piotr Nowakowski. O jego śmierci poinformowała żona

Piotr Nowakowski nie żyje. Aktor zmarł nagle 2 września. W ostatnim czasie grał w nowym serialu TVP "Zaraz wracam". O jego śmierci w mediach społecznościowych poinformowała żona.

Reklama

Z głębokim żalem powiadamiamy, że dziś nad ranem odszedł mój ukochany mąż, najwspanialszy tato, Piotr Nowakowski. Nie mam słów, żeby opisać tę stratę. O pogrzebie Piotra poinformujemy wkrótce. Proszę o modlitwę w intencji Piotra. Magda, Janek i Ida - napisała.

Nie żyje Piotr Nowakowski. Tak pożegnał go Marcin Kwaśny

Piotra Nowakowskiego wspomniał również i pożegnał aktor Marcin Kwaśny. Proszę Was o modlitwę za mojego kolegę Piotra. Zmarł nagle w wieku 50 lat. Osierocił żonę i dwójkę dzieci. Miał w sobie Bożą iskrę i pogodę ducha. Wierzę, że nadal się uśmiecha, będąc już po tamtej stronie. Do zobaczenia Piotrze! Jeszcze dokończymy naszą rozmowę… - napisał w swoich mediach społecznościowych.

Piotra Nowakowskiego można było oglądać w nowym serialu "Zaraz wracam" TVP. Występował także w produkcjach takich jak "Pitbull", "Klan" oraz "Na dobre i na złe".