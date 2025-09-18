Z policją wiąże się największa zmiana. We wrześniu 2025 roku pozytywnie o tej formacji wypowiedziało się 63,2 proc. badanych, podczas gdy rok wcześniej było to aż 72,5 proc. To spadek o 9,3 punktu procentowego. Równolegle wzrosło grono osób, które przyznały, że nie ufają policji – z 17,6 proc. do 26,7 proc.

Jak zauważa IBRiS, kluczowe znaczenie miało przesunięcie postaw osób, które wcześniej deklarowały umiarkowane zaufanie. "Spadek zaufania w głównej mierze spowodowany jest przesunięciem postaw z grupy "raczej ufam" (spadek o 7,2 p.p.) do grup wyrażających nieufność, co sugeruje, że zaufanie to było "powierzchowne i łatwo uległo erozji" – czytamy w analizie.

Zaufanie do policji leci w dół. Tylko jedna służba nie zawodzi Polaków

Według Kamila Smogorzewskiego z IBRiS, taka zmienność jest charakterystyczna dla tej formacji. "Dynamika zmian w zaufaniu do policji jest niezwykle interesująca. W przeciwieństwie do zaufania do innych instytucji państwowych zaufanie do policji cechuje się dużą zmiennością, co oznacza, że jest bardzo wrażliwe na bieżące wydarzenia" - zaznaczył.

Reklama

Znacznie stabilniejszym wizerunkiem może pochwalić się straż pożarna. Państwowa formacja cieszy się zaufaniem 97,1 proc. respondentów, a Ochotnicza Straż Pożarna – 96,8 proc. W obu przypadkach zmiany w porównaniu do poprzedniego roku są minimalne.

"W obu przypadkach odsetek osób, które zadeklarowały jakąkolwiek formę nieufności, jest marginalny" – podkreśla IBRiS.

Straż miejska lub gminna, podobnie jak policja, odnotowała wyraźny spadek zaufania. We wrześniu 2025 roku ufało jej 51,3 proc. badanych – to o 8,1 punktu procentowego mniej niż w październiku 2024 roku. Zmiana ta również wynika przede wszystkim z odpływu umiarkowanie pozytywnych opinii.

Prezentowane wyniki to doskonała ilustracja, jak rola i percepcja instytucji wpływają na poziom zaufania. Straż pożarna, zarówno państwowa, jak i ochotnicza, jest postrzegana jako instytucja apolityczna, skupiona na ratowaniu życia i mienia. To buduje niezachwiane zaufanie, a ich wizerunek jest niemal nieskazitelny. Z kolei straż miejska, której zadania często dotyczą egzekwowania przepisów (np. w kwestii parkowania), jest bardziej narażona na krytykę i negatywne emocje – komentuje Smogorzewski.

Badanie IBRiS zostało przeprowadzone w dniach 12–13 września 2025 r. metodą CATI na grupie 1067 dorosłych Polaków, reprezentatywnej dla całego społeczeństwa.