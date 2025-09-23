Prognoza pogody na 23 września

We wtorek 23 września 2025 roku, w ciągu dnia w całej Polsce dominować będzie duże zachmurzenie, jednak na północy i zachodzie kraju można spodziewać się większych przejaśnień. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu.

Jaka temperatura we wtorek, 23 września?

We wtorek termometry wskażą od 11 stopni Celsjusza na obszarze od północnego Śląska, przez Kielecczyznę i południowe Mazowsze, po północną Lubelszczyznę, przez 14-16 stopni Celsjusza w północno-zachodniej części kraju oraz na południu, do nawet 21 stopni Celsjusza na południowych krańcach Podkarpacia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z północy, a w Tatrach może być porywisty, osiągając prędkość do 65 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na południu okresowo większe, gdzie możliwe są miejscowe opady deszczu. Temperatura znacznie spadnie, wynosząc około 4 stopni Celsjusza na północy, wschodzie i w kotlinach sudeckich, 7 stopni Celsjusza w centrum kraju, a 12 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i nad morzem. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, północny.