Prognoza pogody dla ucznia. Jak się ubrać we wtorek, 23 września?

We wtorek, 23 września 2025 roku, przez większość dnia niebo będzie zachmurzone. Możliwe, że pojawią się przelotne opady deszczu, więc warto wziąć ze sobą parasol.

Jaka temperatura we wtorek, 23 września 2025 roku?

Temperatura będzie się różnić w zależności od regionu:

W większości Polski będzie chłodno, około 11 stopni Celsjusza.

Na północy i zachodzie kraju będzie trochę cieplej, około 14-16 stopni Celsjusza.

Jeśli mieszkasz na południowym wschodzie, możesz się spodziewać nawet 21 stopni Celsjusza.

Wieczorem i w nocy zrobi się znacznie chłodniej. Temperatura spadnie nawet do 4 stopni Celsjusza, więc wieczorny spacer będzie wymagał cieplejszego ubioru.

Jak się ubrać?

Ze względu na przeważające zachmurzenie i możliwe opady, najlepiej ubrać się na cebulkę. Dzięki temu łatwo dostosujesz się do zmieniającej się temperatury.