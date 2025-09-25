Do zdarzenia doszło we wtorek 23 września w szkole podstawowej numer 3 w Braniewie. W trakcie trwających zajęć telefon jednego uczniów, który akurat znajdował się w plecaku, wybuchł, zajmując ogniem całą torbę. Według ustaleń był to najprawdopodobniej smartfon Xiaomi Poco X6 Pro.

Dzięki szybkiej reakcji pedagog, która prowadziła zajęcia, doszło do ewakuacji uczniów i wyniesienia plecaka z budynku szkoły. Na miejscu niemal od razu pojawił się służby; straż pożarna zabezpieczyła miejsce zdarzenia i przeprowadzili proces oddymiania pomieszczenia. Ostatecznie nikomu nic się nie stało i nie było powodu, aby ewakuować całą placówkę.

Jak doszło do wybuchu telefonu w szkole w Braniewie?

Wybuchy telefonów w normalnych warunkach należą do skrajnej rzadkości i dlatego też można zastanawiać się, jak do tego doszło. Strażacy ustalili, że źródłem eksplozji była bateria litowo-jonowa, co jest tym dziwniejsze, bo telefon nie był ani użytkowany, ani nawet ładowany w momencie eksplozji.

Specjaliści wskazali, że powodem mogła być wada konstrukcyjna ogniw baterii, ale nie wykluczają też niewłaściwego użytkowania lub uszkodzeń mechanicznych. To zaś mogło doprowadzić do dalszych usterek, a w efekcie do rozszczelnienia i wybuchu akumulatora.

Warto zwracać uwagę na swoje smartfony

Sytuacja z Braniewa jest też świetnym przykładem tego, że zawsze warto obserwować swoje urządzenia, bo nawet pozornie lekkie obicie czy upadek może być przyczynkiem do poważnych wypadków. Warto więc zwracać uwagę, czy obudowa naszego telefonu w okolicach baterii nie puchnie lub pęcznieje. Tego rodzaju znaki powinny być dla nas sygnałem, że trzeba zachować ostrożność i udać się do serwisu.

W takich sytuacjach ważne jest także, aby nie dokonywać samodzielnych napraw, jeśli nie mamy ku temu odpowiedniej wiedzy i narzędzi. Zamiast poprawy sytuacji może to przynieść pogorszenie sytuacji i wypadki podobne do tych z Braniewa.