Jak się ubrać w niedzielę? Oto prognoza pogody dla ucznia na 28 września

Najwyższe temperatury w niedzielę sięgną 17-18 stopni Celsjusza na zachodzie, a w centrum i na wschodzie będzie to nieco chłodniej – 14-16 stopni Celsjusza. Uwaga jednak na wschód i północny wschód (szczególnie na Podlasiu), gdzie chmur będzie więcej i możliwe są przelotne, słabe opady deszczu. Wiatr, wiejący ze wschodu i północnego wschodu, będzie umiarkowany, ale może być porywisty na wschodzie i nad morzem (np. na Helu), co sprawi, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Bądźcie gotowi na chłodniejszy powiew!

Reklama

Jak się ubrać?

Jak się ubrać? Ze względu na różnice temperatur i wiatr, kluczowe jest ubieranie się na cebulkę. Zacznij od bluzki z długim rękawem, a na to załóż ciepłą bluzę lub sweter. Obowiązkowa jest nieprzemakalna i wiatroszczelna kurtka – przyda się na chłodny wiatr i ochroni przed ewentualnym deszczem na wschodzie. Pamiętaj też o zabraniu lekkiej czapki lub chusty oraz parasola, jeśli planujesz spędzać czas na wschodzie kraju.

Jaka pogoda w nocy?

Uwaga na noc! Noc z niedzieli na poniedziałek przyniesie drastyczny spadek temperatury. Na Podhalu i północnym wschodzie termometry wskażą zaledwie 2 stopnie Celsjusza, więc jeśli planujesz późny powrót, pamiętaj o bardzo ciepłej kurtce, rękawiczkach i czapce! Miejscami we wschodniej Polsce możliwy jest też przelotny deszcz.