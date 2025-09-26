Z badania CBOS wynika, że w opinii 63 proc. ankietowanych istnieje zagrożenie dla niepodległości Polski. "To najwięcej w historii naszych badań na ten temat, czyli od lutego 1991 roku" - zaznaczył CBOS. Przeciwnego zdania jest 26 proc. respondentów, podczas gdy sprecyzowanego zdania w tej kwestii nie ma 11 proc. badanych.

Jak dodano, w maju 2022 roku, trzy miesiące po rozpoczęciu zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę, zagrożenie dla niepodległości Polski dostrzegało 42 proc. ankietowanych, podczas gdy przeciwnego zdania było 43 proc. 15 proc. ankietowanych nie miało wtedy sprecyzowanego zdania w tej kwestii.

Niepodległość w zagrożeniu? CBOS: Polacy coraz bardziej przestraszeni

"Wcześniej najgorzej sytuacja oceniana była w kwietniu 2014 roku, czyli po »referendum« na Krymie i aneksji tego półwyspu przez Federację Rosyjską" – podkreślił CBOS. Wtedy zagrożenie dla niepodległości Polski dostrzegało 47 proc. ankietowanych, podczas gdy przeciwnego zdania było 41 proc. badanych.

Reklama

"Dotychczasowe wyniki badań pokazują, iż postrzeganie bezpieczeństwa państwa, a w szczególności poczucie zagrożenia dla niepodległości Polski, wiąże się przede wszystkim z aktywnością naszego największego wschodniego sąsiada" - zaznaczył CBOS.

We wrześniu badanym zadano także drugie pytanie: "Czy, Pana(i) zdaniem, w tej chwili Polska może być pewna zaangażowania sojuszników w ewentualną obronę naszych granic czy też nie?".

68 proc. ankietowanych było zdania, że Polska może być pewna zaangażowania natowskich sojuszników w ewentualną obronę swoich granic (wzrost o 7 pkt. proc. względem marca br.). Zdecydowane przekonanie w tej kwestii wyraziło 14 proc. badanych, 54 proc. odpowiedziało, że "raczej można być tego pewnym”. 24 proc. respondentów odpowiedziało, że obecnie nie można mieć takiej pewności (spadek o 4 pkt. proc.), a 8 proc. nie miało zdania na ten temat (spadek o 4 pkt. proc.).

Reklama

Jak zaznaczył CBOS, w dotychczasowych badaniach "rekordowo wysoki” odsetek przekonanych, że Polska może być pewna zaangażowania natowskich sojuszników w ewentualną obronę swoich granic (81 proc.), odnotowano w marcu 2022 roku, po rozpoczęciu zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Przeciwnego zdania był wtedy co 10 ankietowany.

Badanie zrealizowano w dniach od 11 do 22 września 2025 roku na próbie liczącej 969 osób (w tym: 65,4 proc. metodą CAPI, 22,1 proc. – CATI i 12,5 proc. – CAWI).