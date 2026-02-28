"W związku z obecną sytuacją o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC), w którym uczestniczył Rafał Marczewski, wiceprezes PANSA ds. żeglugi powietrznej" - poinformował we wpisie na platformie X szef Ministerstwa Infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że podczas spotkania omówiono scenariusze oraz plan działania w europejskiej przestrzeni powietrznej.

Kryzys na Bliskim Wschodzie uderza w loty. Samoloty zawracają do Warszawy

Minister zaznaczył, że ze względu na wstrzymanie operacji na lotnisku w Tel Awiwie (od 06.57 dziś do 10.00 3 marca), wszystkie rejsy LOT do i z Tel Awiwu w tym okresie zostaną odwołane. "Z powodu kolejnych zamknięć przestrzeni powietrznej w regionie rejs LOT - LO121 z Warszawy do Dubaju zawraca do Warszawy" - zaznaczył.

Przekazał, że o wszystkich zmianach w planowanych lotach narodowy przewoźnik będzie informował podróżujących na bieżąco.

Podkreślił jednocześnie, że ze względów bezpieczeństwa samoloty PLL LOT już od dłuższego czasu nie korzystają z irańskiej przestrzeni powietrznej.

Ministerstwo transportu Izraela poinformowało w sobotę o zamknięciu przestrzeni powietrznej kraju.

O wstrzymaniu połączeń z Izraelem, z Dubajem i Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz z Ammanem w Jordanii informował także w sobotę Wizz Air.

Izrael i USA zaatakowały w sobotę Iran. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że armia USA rozpoczęła dużą operację bojową w Iranie. O ataku informował w sobotę minister obrony Izraela Israel Kac.