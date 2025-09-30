Prognoza pogody dla ucznia. Jak się ubrać we wtorek, 30 września?

Spodziewaj się przelotnych opadów deszczu przez cały dzień. Lokalnie, zwłaszcza poza zachodem, mogą wystąpić także burze, a nawet krupa śnieżna lub drobny grad, co jest typowe dla tak chłodnego końca września. Suma opadów na południu może sięgać nawet 10 mm.

Temperatury i wiatr

Temperatury będą niskie, więc przygotuj się na zimne powietrze:

Maksymalnie będzie od 9 stopni Celsjusza na południu do 14 stopni Celsjusza na zachodzie.

W większości Polski termometry wskażą około 12 stopni Celsjusza.

W górach będzie bardzo chłodno – w Karpatach przy podnóżach tylko 7 stopni Celsjusza, a wysoko spadnie śnieg!

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale chwilami może być silniejszy, wiejąc ze wschodu i północnego wschodu. Uważaj, bo w połączeniu z niską temperaturą i deszczem będzie potęgował uczucie chłodu.

Jak się ubrać?

Na wtorek, 30 września 2025 roku, konieczny jest ubiór na cebulkę i ciepła kurtka, która ochroni Cię przed deszczem i chłodem:

Ciepłe warstwy: Załóż koszulkę (najlepiej termoaktywną), na to bluzę lub polar. Kurtka przeciwdeszczowa: Wybierz ciepłą, nieprzemakalną kurtkę (koniecznie z kapturem!), która ochroni przed deszczem, a możliwe, że i przed gradem. Długie spodnie: Koniecznie długie spodnie i ciepłe skarpety. Akcesoria: Zdecydowanie przyda się czapka i rękawiczki, zwłaszcza rano i po południu. Obuwie: Załóż nieprzemakalne, wygodne buty, aby nie przemokły Ci stopy w deszczu i krupie śnieżnej. Pamiętaj o parasolu!

Uwaga na noc

Noc z wtorku na środę będzie jeszcze zimniejsza. Na Przedgórzu Sudeckim temperatura przy gruncie spadnie aż do -2 stopni Celsjusza, co oznacza przymrozki! Jeśli wychodzisz wcześnie rano, poczujesz to zimno, więc lepiej ubierz się ciepło!