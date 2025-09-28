"Taniec z Gwiazdami" wystartował trzy tygodnie temu. Na parkiecie pojawiły się nowe pary, które walczą o Kryształową Kulę. To już 30. edycja tanecznego show Polsatu a więć jubileuszowa.

W jubileuszowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" o Kryształową Kulę walczą takie gwiazdy jak: Mikołaj "Bagi" Bagiński, Maja Bohosiewicz, Barbara Bursztynowicz, Wiktoria Gorodecka, Tomasz Karolak, Lanberry, Maurycy Popiel, Marcin Rogacewicz, Aleksander Sikora i Katarzyna Zillmann.

Tancerze, których można zobaczyć w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" to: Michał Bartkiewicz, Albert Kosiński, Izabela Skierska, Janja Lesar, Kamil Kuroczko, Michał Kassin, Sara Janicka, Piotr Musiałkowski, Daria Syta, Agnieszka Kaczorowska, Magdalena Tarnowska.

"Taniec z gwiazdami". Pary. Kto z kim tańczy? Kto już odpadł?

Zanim program wystartował z udziału w nim wycofał się Michał Czernecki. Powodem była kontuzja, której doznał. W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie odpadł nikt.

W 2. odcinku tanecznego z show Polsatu pożegnała się Ewa Minge, która tańczyła z Michałem Bartkiewiczem. Z kim tańczą pozostali uczestnicy? Oto pary 30. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński,

Tomasz Karolak i Izabela Skierska,

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,

Maurcy Popiel i Sara Janicka,

Lanberry i Piotr Musiałkowski,

Aleksander Sikora i Daria Syta,

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,

Bagi i Magdalena Tarnowska.

"Taniec z Gwiazdami". Punktacja w 3. odcinku

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska zatańczyli jako pierwsi. Za swoje wykonanie cha-chy otrzymali 29 punktów. Kolejna para, którą byli Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin wykonała charlestona. Jury oceniło ich taniec na 22 punktów. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczyli walca angielskiego i otrzymali 37 punktów.

Maurycy Popiel i Sara Janicka za swoje tango otrzymali najwyższe noty w tym programie, czyli cztery "dziesiątki", co dało w sumie 40 punktów. Bawmy się, jakby jutra miało nie być - zaapelował Aleksander Sikora przed swoim występem. Jive, którego zatańczył ze swoją partnerką Darią Sytą jury oceniło na 30 punktów.

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zatańczyli quicstepa. Rewelacja. Roznieśliście system - oceniła Ewa Kasprzyk. Ten taniec oceniony został na 38 punktów. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wykonały cha-chę, za którą otrzymały 37 punktów. Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński zatańczyli tango i otrzymali 25 punktów. Za swoją cha-chę Lanberry i Piotr Musiałkowski otrzymali 36 punktów. Podoba mi się twoja siła i odwaga. Nie boisz się - zauważył Tomasz Wygoda. Jako ostatni zatańczył Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Ich charleston został oceniony na 18 punktów.

"Taniec z Gwiazdami". Kto odpadł w 3. odcinku show Polsatu?

W 3. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" najwięcej punktów otrzymali Maurycy Popiel i Sara Janicka. Najmniej i na samym końcu tabeli uplasowali się Tomasz Karolak i Izabela Skierska. W tym odcinku "Taniec z Gwiazdami" z programem nikt się nie pożegnał. Taką decyzję podjęła produkcja.Głosy jurorów i widzów przechodzą do kolejnego odcinka,