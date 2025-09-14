"Taniec z Gwiazdami" wystartował w niedzielny wieczór. Na parkiecie pojawiły się nowe pary, które walczą o Kryształową Kulę. To już 30. edycja tanecznego show Polsatu a więć jubileuszowa.

Ruszył jubileuszowy "Taniec z Gwiazdami". Uczestnicy, tancerze

Tym razem na parkiecie programu "Taniec z Gwiazdami" pojawili się Ewa Minge, Marcin Rogacewicz, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Tomasz Karolak, Aleksander Sikora, Maja Bohosiewicz, Katarzyna Zillmann, Maurycy Popiel, Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Lanberry.

Tancerze, których można zobaczyć w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" to: Michał Bartkiewicz, Albert Kosiński, Izabela Skierska, Janja Lesar, Kamil Kuroczko, Michał Kassin, Sara Janicka, Piotr Musiałkowski, Daria Syta, Agnieszka Kaczorowska, Magdalena Tarnowska.

"Taniec z gwiazdami". Pary. Kto z kim tańczy?

Z programu wycofał się Michał Czernecki, który doznał kontuzji. Gwiazdy i tancerze stworzyli następujące pary:

Ewa Minge i Michał Bartkiewicz,

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński,

Tomasz Karolak i Izabela Skierska,

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,

Maurcy Popiel i Sara Janicka,

Lanberry i Piotr Musiałkowski,

Aleksander Sikora i Daria Syta,

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,

Bagi i Magdalena Tarnowska.

"Taniec z gwiazdami". Punktacja w 1. odcinku

Widzów i zgromadzoną w studio publiczność powitali Magda Mołek i Hubert Urbański, którzy 20 lat temu jako pierwsi poprowadzili show. 20 lat temu byliśmy tu z państwem. Cieszymy się, że znowu tu możemy być - powiedziała Mołek. Potem pojawili się Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna, którzy przejęli prowadzenie i zaczęli zapowiadać występy par.

Jako pierwsi na parkiecie "Tańca z gwiazdami" pojawili się Maurycy Popiel i Sara Janicka. Rzućmy się w tę przygodą i zobaczmy, co mi to przyniesie - stwierdził. Ich cha-cha została oceniona na 30 punktów. Po tej parze swoich sił w pierwszym tańcu spróbowali Lanberry i Piotr Musiałkowski. Zatańczyli jive'a do piosenki z repertuaru... Lanberry. Otrzymali 28 punktów.

Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński wykonali quickstepa. Otrzymali również 28 punktów. Zabiło mi serduszko mocniej. (...) Dla mnie taniec jest zapomnieniem, ale kiedy się tańczy. Kiedy siedzę i powinnam oceniać, nie powinnam się zapomnieć. Zrobiliście piękny spektakl. Jesteś dobrze przygotowana do tańca, twoje ciało jest przygotowane. (...) Powiem to pierwszy raz w życiu - nie wiem, jak pracowały twoje stopy - powiedziała Iwona Pavlović po tym jak walca wiedeńskiego zatańczyli Wiktoria Gorodecka i Kamila Kuroczko. Ich taniec został oceniony na 35 punktów.

Po tej parze na parkiecie pojawili się Olek Sikora i Daria Syta. Za passo doble otrzymali 33 punkty. Cha-cha-cha w rytm "Strong enough" to taniec, który wykonali Ewa Minge i Michał Bartkiewicz. Otrzymali 24 punkty. Po nich na parkiecie pojawili się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy wykonali quickstepa. Widać błysk w oku, a jak jest oczy się świecą, to dusza żyje - zauważył Tomasz Wygoda.

Barbarę Bursztynowicz i Michała Kassina, którzy zatańczyli walca angielskiego, otrzymali 27 punktów. Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska to kolejna para, która pojawiła się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Za jive'a otrzymali 29 punktów. Jesteś bardzo kreatywną i proaktywną osobą. Bardzo takich ludzi lubię - powiedział Rafał Maserak po występie influencera.

Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" po raz pierwszy pojawiła się para złożona z dwóch kobiet. Katarzyna Zillmann i Jania Lesar wykonały paso doble. Ich taniec został oceniony na 38 punktów. Po prostu rozwaliłaś system. Jesteś niesamowicie prawdziwa na parkiecie. Robisz rzecz absolutnie niesamowitą - potrafił skumulować energię i potem walnąć nią w nas. (...) Jesteś magnetyczna - powiedziała Iwona Pavlović.

Jako ostatni na parkiecie show "Taniec z Gwiazdami" wystąpili Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Wykonali cha-chę w rytm "King Bruce Lee karate mistrz" Franka Kimono. Otrzymali 23 punkty.

"Taniec z Gwiazdami". Kto odpadł z programu?

Po tym jak wszystkie pary zatańczyły na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" okazało się, że najwięcej punktów zdobyły Katarzyna Zillmann i Jania Lesar a najmniej Tomasz Karolak oraz Izabela Skierska. W pierwszym odcinku z programem "Taniec z Gwiazdami" nie pożegnała się żadna para.