Tegoroczna jesień pod względem pogody niestety nie rozpieszcza nas ciepłem i słońcem. Choć jeszcze tydzień temu było upalnie a termometry wskazywały 30 stopni Celsjusza od kilku dni zrobiło się zimno, ponuro i szaro.

Pogoda na jesień 2025. Kiedy spadnie pierwszy śnieg?

Zawsze, gdy zaczyna robić się chłodniej, pojawia się pytanie, kiedy spadnie pierwszy śnieg. Okazuje się, że tej jesieni może wydarzyć się to szybciej, niż się wydaje. Prognozy długoterminowe na październik 2025 roku przewidują, że pierwsze opady śniegu tej jesieni pojawią się dosłownie za chwilę.

Ekspert i współautor serwisu fanipogody.pl Arkadiusz Wójtowicz wskazuje październik jako ten miesiąc, w którym spodziewać się możemy wielu zimowych akcentów w tym właśnie śniegu. Na pewno zobaczą go ci, którzy mieszkają albo wybiorą się w góry lub tereny podgórskie. Tam pierwszy śnieg tej jesieni jest niemal pewny.

Pocieszeniem może być fakt, że tak szybko jak się pojawi, tak szybko ten śnieg zniknie. Ewentualne epizody zimowe ograniczą się raczej do krótkotrwałych opadów deszczu ze śniegiem lub przelotnego śniegu, które nie powinny prowadzić do utrzymania się pokrywy śnieżnej - mówi Wójtowicz analizując prognozę pogody na październik dla "Super Expressu". Na konkretną, białą zimę trzeba będzie jeszcze poczekać.

Pogoda na październik 2025. Słońce czy deszcz?

Z prognozy pogody wynika, że październik będzie tym miesiącem, w którym pogoda będzie bardzo zmienna. Nie zabraknie zarówno słońca i ciepła, jak też zimna a nawet burz i deszczu. Pod koniec października będzie też zimno. Średnie temperatury maksymalne na Podlasiu i południu kraju spadną poniżej 10 stopni Celsjusza.

Jaka będzie zima 2025/2026? Czy będzie śnieg?

Jak wynika z najnowszych prognoz pogody na zimę 2025/2026 może mieć miejsce rozległa anomalia cieplna. Dojdzie do niej na północnym Pacyfiku. Zjawisko to w sierpniu można było zaobserwować na zachodnim wybrzeżu USA. To właśnie ono może mieć duży wpływ na to, co wydarzy się w pogodzie w nadchodzących miesiącach.

Do podobnych zjawisk, które niosły za sobą surowe zimy, dochodziło m.in. w Ameryce Północnej. To, co wskazują mapy pogodowe, sugeruje, że taka sytuacja może mieć ponownie miejsce. Oznacza to, że temperatury mogą być niskie a opady śniegu dosyć obfite. Czy tak będzie również w tym roku i w Polsce? Możemy spodziewać się dużej ilości śniegu? Przekonamy się już niebawem.