W górach może pojawić się śnieg! Prognoza pogody na poniedziałek, 29 września

W poniedziałek, 29 września 2025 roku, pogoda w Polsce będzie wyraźnie zróżnicowana. Mieszkańcy północnych i zachodnich regionów kraju mogą liczyć na umiarkowane zachmurzenie. Natomiast na wschodzie i południowym wschodzie niebo będzie mocno zachmurzone, a nawet całkowicie zasłonięte, a tam wystąpią opady deszczu, których suma może sięgnąć do 10 mm. Lokalnie na wschodzie możliwe są także burze. W górach prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w Tatrach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 4-7 cm.

Prognoza pogody na poniedziałek, 29 września. Jaka temperatura?

W poniedziałek temperatury maksymalne będą się wahać od najniższych 10 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 12-13 stopni Celsjusza w centrum, do około 15 stopni Celsjusza na zachodzie. Chłodniej będzie na terenach podgórskich, gdzie termometry wskażą zaledwie 6-9 stopni Celsjusza. W dzień wiatr będzie wiał ze wschodu i północnego wschodu, będzie słaby lub umiarkowany, ale może być porywisty na wschodzie, w górach i podczas burz.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie pozostanie duże, choć na północnym zachodzie i zachodzie pojawią się przejaśnienia. Przelotne opady deszczu utrzymają się głównie na południowym wschodzie i wschodzie, a w górach powyżej 1200 m n.p.m. wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura spadnie do 4-7 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich lokalnie nawet do 1-3 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie nad morzem – 8-10 stopni Celsjusza. Wiatr nocą pozostanie słaby i umiarkowany, wciąż z kierunków wschodnich.