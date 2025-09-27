Marcin Bosak wbił szpilę w TVP. Zapytał o zaległe tantiemy

Marcin Bosak jakiś czas temu na swoim Instagramie opublikował nagranie, na którym wbił szpilę w TVP. Zapytał swoich kolegów z branży, czy otrzymali od stacji tantiemy.

Cześć, koleżanki i koledzy "po fachu". Jak się macie z tym, że TVP nie zapłaciła w tym roku tantiem? Nawet odrobineczki... Ja mam się z tym bardzo słabo - brzmiały jego słowa. Potem wyjaśniał, że jego słowa nie były atakiem, ale miała zwrócić uwagę na sytuację w branży.

Tomasz Sygut odpowiada ws. tantiem. Co powiedział w Gdyni?

Temat ten wrócił podczas finałowej gali 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jedną z nagród wręczał Tomasz Sygut, dyrektor generalny TVP. Gdy przemawiał nie zwrócił się bezpośrednio do Marcina Bosaka, ale poruszył temat zaległych tantiem.

Witamy widzów Telewizji Polskiej. Szanowni państwo, Telewizja Polska od lat wspiera polską kinematografię, to od naszych listów intencyjnych zaczyna się wiele fenomenalnych produkcji, w tym roku w konkursie mamy cztery filmy, a to znakomite filmy. To najlepszy dowód, że dobrze lokujemy publiczne pieniądze. Korzystając z okazji, chciałem wszystkich twórców uspokoić. Pieniądze na wypłatę tantiem przekażemy co do złotówki - powiedział dyrektor TVP.