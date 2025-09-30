Wybór imienia dla dziecka często sprawia rodzicom trudność. Nie zawsze wiedzą, jakie wybrać. Czasem nie chcą aby ich córka czy syn nosili imię po przodkach. Być może z pomocą przyjdą badania naukowców z Uniwersytetu w Birmingham, którzy wybrali idealne imię żeńskie.

To najpiękniejsze imię dla kobiety. Wybrano je sponad 100

Badacze przeprowadzili analizę 100 popularnych imion żeńskich. Na czym skupiała się ich praca? Sprawdzali m.in. jak dane imię brzmi w różnych językach, jakie ma skojarzenie w społeczeństwie, w którym funkcjonuje, wreszcie, jakie jest jego znaczenie. To właśnie na podstawie tych analiz ustalono, że idealnym imieniem żeńskim jest imię Zofia.

Najpiękniejsze na świecie. Co oznacza imię Zofia?

Po polsku Zofia a w innych językach Sofia, Sophie, Sofie, Sofija, Sohvi, Sofija. To właśnie imię wybrane przez naukowców z Uniwersytetu w Birmingham oznacza "mądrość". Jego korzenie to język grecki. Jakimi cechami wyróżniają się kobiety, które noszą to imię?

Uznano je za idealne. Jakie jest znaczenie imienia Zofia?

Zofie to kobiety bardzo wrażliwe i rozważne. Cechuje je inteligencja i troska o innych. To kobiety, które wręcz uwielbiają dbać o innych. Nie stronią od spotkań towarzyskich i ludzi. Chętnie i szybko nawiązują relacje z innymi osobami.

W Polsce też jest popularne. Ile Polek nosi imię Zofia?

W Polsce imię Zofia jest znane i bardzo popularne. Jak wynika ze statystyk z 2025 roku nosi je 364 879 Polek. To dosyć duża ilość właścicielek imienia uznanego za najpiękniejsze i idealne imię kobiece. Coraz częściej rodzice decydują się na zagraniczne odpowiedniki imienia Zofia takie jak Sofia, Sophie czy Sophia.