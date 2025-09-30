Joanna Szczepkowska to aktorka, która grała m.in. w filmach "Jezioro Bodeńskie", "Cudzodziemka", "Matka Królów" czy "Kronika wypadków miłosnych". To z jej ust padły słynne słowa o upadku komunizmu.

28 października 1989 w głównym sobotnim wydaniu Dziennika Telewizyjnego, w rozmowie z prezenterką Ireną Jagielską, ogłosiła: Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm.

Joanna Szczepkowska grała spektakl w Lęborku. Doszło do awantury

W poniedziałek aktorka grała spektakl w Lęborku. Zanim weszła na scenę, wyszła do manifestujących przed teatrem. Przyjechała tam grupa ludzi, którzy protestowali przeciwko jej poglądom. Doszło do awantury. Joanna Szczepkowska całą sytuację opisała w sieci.

Reklama

Tak, wyszłam do tych protestujących przeciwko mnie, z klubów z Gazety Polskiej. Przyjechali nawet ze Słupska, ale to jednak była bardzo niewielka grupa, naprawdę szkoda tych trzech wozów policyjnych i Straży Miejskiej. Po prostu byłam w czasie próby, kiedy oni się już zebrali i mogłam słyszeć okrzyki i przemówienia. Było o mnie i "Wałęsie - Bolku", przy okazji. To, co mówiła obecna tam posłanka, postaram się przepisać z nagrania, bo prawdę mówiąc, poziom posłów PiS jest nie do przyjęcia nawet z dużym marginesem tolerancji - relacjonowała Joanna Szczepkowska.

Awantura przed spektaklem Joanny Szczepkowskiej. "Przeproś prezydenta"

Aktorka wyjaśniła protestującym, że "przyjechała tu do pracy i dla widzów". (...) potem, że mam respekt dla demonstrowania i dobrze, że mogą to robić, bo ja za rządów PiS też chciałam demonstrować, ale władze stawiały barierki i cale kordony policji, wiec się nie dało - napisała Szczepkowska.

Joanna Szczepkowska przeprosiła. Kogo?

Reklama

Potem spokojnie powiedziałam, że ja nie szanuję Karola Nawrockiego, a oni nie szanują Lecha Wałęsy. Wtedy zaczęły się krzyki, że Wałęsa to jest Bolek, zaczęto skandować "przeproś prezydenta" i wzięli ode mnie mikrofon, a kiedy już weszłam do środka, krzyczeli mniej więcej coś takiego, że "wyszłam tylko po to, żeby ich obrażać" - opisała dalszy rozwój zdarzeń. Joanna Szczepkowska dodała, że przeprosiła widzów zgromadzonych w teatrze za niedogodności związane z okrzykami.