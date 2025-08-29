"Niedawno w Gnieźnie i bliskiej okolicy doszło do wystąpienia trąby powietrznej! Zjawisko wygenerowało liczne szkody wiatrowe w rejonie, a nadsyłane nagrania i szkody, potwierdzają kontakt z ziemią" — poinformowali Polscy Łowcy Burz na swoich profilach społecznościowych.

Burza rozpoczęła się około godziny 15.00. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również potwierdził możliwość wystąpienia takiego zjawiska. Świadkowie mówią o złamanych drzewach i przewróconych pojazdach. Przy ulicy Wrzesińskiej w Gnieźnie wiatr wywrócił busa.

W Skorzęcinie wichura zaskoczyła cztery dziewczynki, które wypłynęły rowerem wodnym na jedną z wysp. Kiedy rozpętała się burza, silny wiatr porwał rower w głąb jeziora. Jak donosi "Głos Wielkopolski", szybko zareagowały służby ratownicze, które odholowały dziewczynki bezpiecznie na brzeg. Nikomu nic się nie stało.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że to nie koniec groźnych zjawisk. Front burzowy przesuwa się w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie również mogą wystąpić intensywne opady deszczu, grad i porywisty wiatr. Prognozy mówią o wietrze do 90 km/h i opadach sięgających 50 mm.

Źródło: GŁOS WIELKOPOLSKI, INTERIA.PL