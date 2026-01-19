Metro Warszawskie poinformowało w mediach społecznościowych, że powodem utrudnień jest awaria systemu sterowania operacyjnego pociągów (SOP) na stacji Księcia Janusza. Oznacza to, że nie działają stacje: Płocka, Młynów, Księcia Janusza, Ulrychów i Bemowo.

W związku z utrudnieniem uruchomiona została zastępcza linia autobusowa kursująca na trasie: Rondo Daszyńskiego 02 – Kasprzaka – Płocka – Górczewska – Metro Bemowo 01.

Ze stacji Księcia Janusza do stacji Bemowo można także dojechać liniami: 167, 249 oraz 523.