Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na wysokości adresu Marszałkowska 1, w okolicach Placu Unii Lubelskiej. Policja otrzymała zgłoszenie o godzinie 6:50. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują na błąd ludzki. Kierujący tramwajem nr 10 nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego go tramwaju linii 18 – przekazał dyżurny stołecznej policji. Oba składy jechały w stronę Mokotowa. Siła uderzenia była na tyle duża, że ucierpieli pasażerowie.
Sześć osób pod opieką ratowników
Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Policja potwierdza, że pomocy medycznej wymagało sześć osób. Ratownicy udzielają im wsparcia bezpośrednio na miejscu zdarzenia oraz w karetkach. Służby mundurowe zabezpieczają teren.
Sześć linii na objazdach
Zderzenie całkowicie zablokowało ruch tramwajowy w kierunku Mokotowa. ZTM wprowadził tryb awaryjny i skierował składy na trasy zastępcze. Utrudnienia dotyczą pasażerów aż sześciu linii: 4, 10, 11, 14, 16 i 18. Sprawdź, jak kursują teraz tramwaje:
- Linie 10 (kierunek Wyścigi) i 11 (kierunek Sielce): skręcają w al. Niepodległości, a następnie jadą przez Rakowiecką do Puławskiej, gdzie wracają na swoje trasy.
- Linie 4 (kierunek Wyścigi), 16 (kierunek Miasteczko Wilanów) i 18 (kierunek PKP Służewiec): omijają miejsce wypadku jadąc przez ul. Nowowiejską, al. Niepodległości i ul. Rakowiecką do Puławskiej.
- Linia 14 (kierunek Miasteczko Wilanów): kursuje przez ul. Nowowiejską, al. Niepodległości i ul. Rakowiecką.
