Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na wysokości adresu Marszałkowska 1, w okolicach Placu Unii Lubelskiej. Policja otrzymała zgłoszenie o godzinie 6:50. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują na błąd ludzki. Kierujący tramwajem nr 10 nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego go tramwaju linii 18 – przekazał dyżurny stołecznej policji. Oba składy jechały w stronę Mokotowa. Siła uderzenia była na tyle duża, że ucierpieli pasażerowie.

Sześć osób pod opieką ratowników

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Policja potwierdza, że pomocy medycznej wymagało sześć osób. Ratownicy udzielają im wsparcia bezpośrednio na miejscu zdarzenia oraz w karetkach. Służby mundurowe zabezpieczają teren.

Sześć linii na objazdach

Zderzenie całkowicie zablokowało ruch tramwajowy w kierunku Mokotowa. ZTM wprowadził tryb awaryjny i skierował składy na trasy zastępcze. Utrudnienia dotyczą pasażerów aż sześciu linii: 4, 10, 11, 14, 16 i 18. Sprawdź, jak kursują teraz tramwaje: