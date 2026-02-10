Służby ratunkowe interweniowały dzisiaj po południu na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ulicy Nowy Świat. W jednym z tamtejszych budynków wybuchł pożar. Straż pożarna i policja natychmiast zabezpieczyły teren, aby umożliwić sprawne gaszenie ognia.

Ewakuacja 250 osób

Zagrożenie okazało się na tyle poważne, że dowodzący akcją nakazali natychmiastowe opuszczenie budynku. Budynek opuściło 250 osób. Jak informuje RMF FM, ewakuowani to przede wszystkim robotnicy, którzy prowadzili prace remontowe wewnątrz obiektu. Nikt nie odniósł obrażeń.

Prawdopodobna przyczyna pożaru to zwarcie instalacji

Eksperci pracujący na miejscu wskazują już na pierwszy możliwy powód pojawienia się ognia. W remontowanym budynku doszło prawdopodobnie do zwarcia instalacji elektrycznej. Służby badają teraz miejsce zdarzenia, aby potwierdzić tę hipotezę i ocenić skalę zniszczeń wewnątrz obiektu.

Na miejscu wciąż pracują zastępy straży pożarnej oraz policjanci. Funkcjonariusze kierują ruchem w okolicach Nowego Światu, ponieważ akcja ratunkowa może powodować czasowe utrudnienia dla kierowców i pieszych. Sytuacja jest już opanowana, ale dogaszanie i sprawdzanie budynku może potrwać jeszcze kilka godzin.